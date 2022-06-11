Растаможить авто в несколько кликов? Легко! Новые функции Дії, которые тебе понравятся

Правительство Украины поддержало законопроект о растаможке легковых автомобилей в приложении Дія. Об этом сообщает Минцифра в своем Telegram-канале.

Почему это решение важно

Кроме того, что растаможка онлайн — гораздо более удобный и быстрый процесс для самих автовладельцев, цифровая процедура позволяет максимально устранить человеческий фактор, а вместе с тем и коррупцию.

Это одна из важнейших антикоррупционных реформ в таможенной отрасли. Она должна устранить коррупцию при растаможке легковых автомобилей, — отмечают в Минцифре.

Кроме того, отмена таможенной пошлины в начале полномасштабной войны привела к резкому росту импорта легковых автомобилей. Это породило огромные очереди на пунктах пропуска западной границы, которые мешали движению критически необходимых товаров и гуманитарной помощи.

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С 25 апреля количество пунктов пропуска для бесплатного ввоза легковых автомобилей снова ограничили.

Растаможка в Дії должна облегчить жизнь как автомобилистам, так и пограничникам, а также разгрузить пункты пропуска на границе.

А еще законопроект должен отменить налогообложение электрокаров и ввести меньшую ставку для авто с гибридными двигателями.

Как будет работать растаможка в Дії

Как объясняют в Минцифре, в приложении необходимо будет ввести VIN-код авто, а расчет произойдет автоматически. На все это человек будет тратить примерно пять минут.

После растаможки государственную регистрацию своего автомобиля можно будет также провести онлайн в несколько кликов. Тем не менее пока что неизвестно, когда заработает новая услуга.

В настоящее время процедура растаможки авто выглядит так:

таможенное оформление на границе, в результате которого владелец получает таможенную декларацию и квитанцию ​​МД-1 для внесения денежного залога; получение сертификата соответствия в аккредитованном центре в Украине (при необходимости); поход в таможню по месту жительства или временного пребывания владельца авто; постановка автомобиля на учет в сервисном центре МВД.

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