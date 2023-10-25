Ты еще успеваешь выиграть мечту! Как зарегистрироваться на Green Card 2025 — важные правила участия

Если твоя самая большая мечта — попасть в США или даже жить там, каждый год ты можешь выиграть такую возможность при достаточно простых условиях. В начале октября началась регистрация на Green Card 2025 — визу, которая дает право жить и работать, получить гражданство и так далее.

Читай, как получить Green Card 2025 — о регистрации и важных правилах.

Регистрация на Green Card 2025

В 2025 году для программы выделили 55 тыс. виз. Участие в лотерее бесплатное. Регистрация на Green Card 2025 началась 4 октября 2023 в 12:00 и продлится до 7 ноября 2023 12:00.

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Чтобы зарегистрироваться на Грин-карту, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте в электронном виде. Заявление должно быть правильно заполнено, укажи персональные данные, информацию о семье, добавь соответствующие фотографии и контакты.

Важно, что фото участников розыгрыша карт должны быть свежими, периодом до полугода. Также среди требований есть фото супругов и детей, если они есть. Подавать следует одно заявление от одного человека, желательно не в последний день, ведь серверы могут быть перегружены.

После правильно зарегистрированного заявления на экране появится имя и уникальный номер подтверждения. Эти данные необходимо сохранить. Результаты лотереи Green Card 2025 можно узнать с 4 мая 2024 года на том же сайте, где состоялась регистрация.

Победителей не извещают, поэтому результаты следует узнавать самостоятельно. Проверка статуса продлится до 30 сентября 2025 года.

Что такое Green Card

Green Card — документ, дающий возможность постоянного проживания в США без гражданства и на законных основаниях. Его выдают на неограниченный срок людям, не имеющим гражданства США. Грин-карта имеет вид пластиковой карты и представляет собой визу.

По этому документу можно учиться, работать и жить в США. Также Грин-карта дает возможность получать пенсию в США, если у тебя будет стаж 10 лет в этой стране. Green Card дает право на покупку недвижимости, путешествия, кредиты, страхование, открытие бизнеса, возможность выезда из США на полгода с возвращением.

Через пять лет проживания в стране по такой карте можно получить даже гражданство США. Ежегодно Государственный департамент США проводит лотерею, называемую Программой диверсификационных иммиграционных виз.

То есть выиграть такую карту может каждый, ведь победителей определяет генератор, а не люди.

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Кто может выиграть Green Card 2025

Выиграть Грин-карту могут выходцы из стран, имеющих исторически низкий уровень иммиграции в США. Украина входит в список таких. Требованиями к участникам являются получение полного среднего образования или наличие двух лет стажа по специальности за последние пять лет.

То есть подаваться на грин-карту могут совершеннолетние люди. Других возрастных ограничений нет. В случае, если ты выиграешь Green card, тебе придется уплатить консульский сбор за обработку документов и получение диверсификационной визы около $400.

Отказать после выигрыша могут тем, кто: испытывает тяжелые проблемы со здоровьем, фигурантам преступлений, был депортирован, нелегально жил в США.

Как выиграть Green Card

Есть несколько советов, как увеличить шансы на выигрыш Грин-карты:

Проверь транслитерацию имени и фамилии — это распространенная ошибка. Сделай качественное фото, почти треть кандидатов отсеиваются по этой причине. Учти технические рекомендации, добавляй правдивую информацию. Высокий уровень владения английским станет преимуществом. На собеседовании объясни, чем можешь быть полезным(-ой) США.

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