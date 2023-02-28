Поздравления с первым днем весны в стихах, прозе и картинках: наполни этот день позитивом

Настал тот период, когда все просыпается от зимней спячки и начинает новую жизнь. Скоро на деревьях появятся первые почки, на клумбах расцветут первоцветы, а в сердцах людей — надежда.
Весной нам всегда становится легче. Дни стают дольше, солнце греет теплее, птички щебечут громче. В эти моменты мы ощущаем, что жизнь продолжается. Весной хочется начать новую жизнь вместе с природой. Если у тебя были какие-то цели, обязательно начни их выполнять.
Не забудь поздравить других с началом весны, чтобы у них было хорошее настроение и вдохновение. Мы подготовили для тебя поздравления с первым днем весны в стихах, прозе и картинках.
С началом весны от души поздравляю!
Счастья, здоровья, веселья желаю!
Пусть эта весна принесет для тебя
Много улыбок, тепла и добра!
***
С праздником, с теплом и светом,
С первым от весны приветом.
Пусть всё в жизни будет новым,
Радостным, уютным, очень клевым!
Пусть будет много поцелуев
И очень много теплых слов,
Ведь первый день весны стартует,
Уже порадовать готов.
Пусть принесет весна удачу,
Пусть будет нежности пора.
Пусть станем мы чуть-чуть богаче,
Весна подарит всем добра.
Пусть сегодня тебя коснется первый мартовский лучик солнца и ты получишь радость от предчувствия грядущей весны. Пусть вокруг расцветают яркие цветы и сбываются все мечты. Этой весной пусть оставят тебя все невзгоды, а дни будут наполнены только позитивом, счастьем и новыми победами. И пусть для нас наступит одна главная победа!
В начале весны хочется пожелать успехов во всех делах, которые хочешь начать: от маленьких бытовых до грандиозных проектов на работе. Пусть тебе во всем везет: в любви, лотерейных розыгрышах, работе, учебе и во всех сферах жизни. Пусть весна подарит удивительное счастье и крепкое-крепкое здоровье!
С первым днем весны! Желаю, чтобы каждый день этого прекрасного времени был полон ярких красок и тепла, а жизнь наполнялась радостью, любовью и счастьем.
Весна — время обновлений и изменений. Пусть первый день весны начнет твой новый путь, который будет полон успеха, счастья и любви. Пусть все твои мечты станут яркой реальностью! И в этом году мы услышим заветные слова: “Украина победила!”
Скачать картинки с поздравлениями с первым днем весны ты можешь по ссылке.
Весной нужно снимать сто слоев теплой одежды и одевать что-то более легкое и яркое. Ранее мы рассказывали о моде весны 2023 года. Узнай, что будет в тренде, по ссылке.
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