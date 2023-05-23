Троица 2023: поздравления с Зелеными праздниками в ярких картинках

Троица — один из 12 самых важных праздников всех христиан. В этом году христиане восточного обряда будут отмечать ее 4 июня.

Не забудь поздравить родных с этим светлим церковным праздником.

Во время войны нам как никогда не хватает положительных эмоций. Почему бы не сделать свой день чуть светлее и приятнее? Если у тебя нет возможности поздравить лично, воспользуйся открытками от команды Вікна-новини.

Поздравления с Троицей в картинках

Вікна подготовили для тебя поздравления в картинках с Троицей, чтобы ты мог(-ла) поздравить родных и друзей с этим праздником. Выбирай, какая тебе по вкусу.

Христиане верят, что празднование Троицы со всеми обычаями приносит в дом согласие и благополучие. В этот день принято ходить в церковь на божественную литургию или вечернюю службу.

Также дом украшают освященными веточками березы и разнообразной зеленью.

Православные христиане одеваются в зеленое. А после церковных обрядов пекут караваи, которыми угощают семью и друзей.

Ранее мы рассказывали, какие еще будут церковные праздники в июне 2023 года.

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