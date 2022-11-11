Сколько дней до Нового года 2023: отсчет до праздника

Многие люди считают, что до Нового года еще далеко и думать о празднике во время войны нелепо. Но именно в эту ночь можно загадать то самое желание, о котором уже много месяцев мечтают украинцы.

Сколько дней до Нового года осталось и что нужно успеть до этого времени — читай в материале.

Сколько дней до Нового года

Для того чтобы правильно выстроить планы на оставшееся время 2022, нужно знать, сколько дней осталось до Нового года.

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Сколько осталось до Нового года? Праздник наступит через 51 день.

Лучше уже сейчас думать о том, как провести новогодние праздники. Особенно, когда Православная церковь разрешила проводить церковные рождественские богослужения 25 декабря.

У многих возникает вопрос: готовы ли сами украинцы впоследствии перейти на празднование Рождества именно в канун Нового года, или все же останется традиция выбирать между двумя датами.

Подумай о том, где можно купить подарки по нормальной цене.

Ведь через месяц начнется разгар сезона рождественских распродаж.

Сколько дней до Нового года 2023 и что нужно успеть сделать

Составить список того, что давно мечтал(-а) сделать, но никак не решался(-лась). Во время войны сложно планировать и думать о планах на будущее. Но постарайся продумать, какие вещи, курсы или тренировки сделают тебя лучше. Для этого не нужно много денег: бесплатные тренировки на свежем воздухе, курсы первой медицинской помощи, занятия с психологом, английский на YouTube и т.д. Составить список подарков. Кому, что и когда дарить. Задонатить на армию. Помни, что именно сейчас ВСУ защищают и отвоевывают территории Украины. Им нужны медикаменты и разнообразные вещи для того, чтобы утеплиться и подготовиться к морозам. Составить список людей, с кем бы хотелось встретить Новый год. Составить праздничное меню. Запастись едой и медикаментами. Придумать, где взять деньги на генератор или другой способ, чтобы иметь свет и тепло в доме. Намекнуть другу о подарке на Новый год. Например, никогда не будет лишним павербанк. Закупиться к празднику. Придумать развлечения на новогоднюю ночь. Помни, что запуск салютов в наше время — не лучшая идея.

Отсчет до Нового года: каникулы

Приготовься к тому, что нужно постепенно строить планы и на каникулы, если есть дети. Можно за ужином обсудить, кто и чем хотел бы заняться на праздниках.

Можно обойтись без путешествий и дорогостоящих развлечений.

Например, устроить походы, прогулки или неделю просмотров рождественских фильмов с вкусными тортиками, салатами и закусками.

В скором времени наступит период новогодних праздников. Едва ли не всегда столица была эпицентром празднований. Читай, каким будет Новый год в Киеве.

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