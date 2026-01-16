Тренд 2016 в 2026: почему люди начали ностальгировать по этому году

В 2026 году социальные сети, в частности Instagram и TikTok, накрыла мощная волна ностальгии за 2016 год.

Пользователи массово публикуют архивные фото с “собачьими” фильтрами Snapchat, вспоминают лето с Pokémon GO и переслушивают хиты того времени — читай в материале, почему 2016 год стал трендом в 2026 году.

2016 в 2026: почему год стал трендом именно сейчас

В мире моды и попкультуры существует теория десятилетних волн. В 2026 году дети, которые в 2016 были подростками, стали платежеспособной взрослой аудиторией, определяющей тренды. Для них тот период — это время “последнего спокойного лета” перед глобальными изменениями.

Это был год, когда цифровые технологии стали частью жизни, но еще не доминировали над ним так тотально. Люди вспоминают 2016 как время “чистой радости” и верующих челленджей, которые объединяли мир, а не разделяли его.

Как отмечает блоггер Ирина на собственной странице Instagram, мозг обладает свойством идеализировать те периоды, которые были перед длительным стрессом. Как она отмечает, для большого количества людей этот год был последним перед следующими важными историческими событиями, поэтому именно 2016 год стал последним беззаботным периодом.

Также она говорит, что у людей лет 25-30 больше всего коллективного универсального опыта. У многих будут похожие фотографии, похожий топ песен, фильмов или сериалов — а потому, что значительную часть аудитории соцсети Instagram составляют люди именно в возрасте 25-30, у них есть возможность разделить печаль по этому опыту.

В сообщениях под хештегами #2016in2026 пользователи часто пишут о желании вернуться в мир, где главной проблемой был цвет платья (сине-черное или бело-золотое) или поиск редкого Пикачу.

Коллажи Me in 2016 vs Me in 2026 — это не просто воспоминания, а способ обрести внутреннюю стабильность из-за связи со своей “версией 10-летней давности”.

