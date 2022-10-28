Уход за денежным деревом: основные правила для тех, кто любит растения, приносящие богатство

Популярное комнатное дерево, которое часто называют денежным, на самом деле имеет два названия: толстянка или крассула.
Многие люди верят в то, что оно приносит в дом богатство и удачу. Но как ухаживать за денежным деревом правильно?
Правила ухода за денежным деревом читай в материале.
В науке денежное дерево имеет название крассула древовидная. Южная Африка — самый лучший регион для растения.
В украинских семьях можно довольно часто увидеть этот вазон на подоконниках. Растение не требует сложного ухода и хорошо обрезается.
Оно может редко цвести (маленькие, белые цветы). Для того чтобы увидеть цветение, нужно растить дерево пять – десять лет.
Оно может редко цвести (маленькие, белые цветы). Для того чтобы увидеть цветение, нужно растить дерево пять – десять лет.
Денежное дерево считается неприхотливым растением. Оно может хорошо расти и в теплом месте, и в прохладном.
Ему даже не нужно много солнца для того, чтобы не болеть. Но обязательно нужно ставить вазон подальше от отопительных приборов и радиаторов.
Уход за денежным деревом: посадка
Почвосмеси для денежного дерева продаются в любом магазине, торгующем продукцией для сада. Его можно садить в субстрате для кактуса или сделать грунт самому.
Денежное дерево не нуждается в пересадке. Горшок для растения можно менять на новый тогда, когда прежний стал мал.
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