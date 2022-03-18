Путешествия и вдохновение

Украинская песня в трудную минуту. Рассказываем, почему это важно и добавляем плейлист Елены Зеленской и редакции Викна

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 18 марта 2022, 14:00
Українська пісня у важку хвилину. Розповідаємо, чому це важливо і додаємо плейлист Олени Зеленської та редакції Вікон
Фото: Pexels

Больше новостей
Як працює ДСНС під час війни
Они совершают по тысяче выездов ежедневно, чтобы спасти нас — как работает ГСЧС во время войны
Як не потрапити до рук торгівців людьми
7 правил, которые сохранят жизнь: как не попасть в руки торговцев людьми за границей
Обстріл Києва 18.03.22
Утренние обстрелы Киева, Харькова, Львова: видео с места событий
Как жениться во время военного положения?
Бракосочетания во время войны: подробная инструкция для влюбленных
Смотреть больше

Материалы по теме

Як працює ДСНС під час війни
Они совершают по тысяче выездов ежедневно, чтобы спасти нас — как работает ГСЧС во время войны
Як не потрапити до рук торгівців людьми
7 правил, которые сохранят жизнь: как не попасть в руки торговцев людьми за границей
Обстріл Києва 18.03.22
Утренние обстрелы Киева, Харькова, Львова: видео с места событий
Как жениться во время военного положения?
Бракосочетания во время войны: подробная инструкция для влюбленных

Видео
0:03:44
Як працює ДСНС під час війни

Они совершают по тысяче выездов ежедневно, чтобы спасти нас — как работает ГСЧС во время войны
Обстріл Києва 18.03.22
Утренние обстрелы Киева, Харькова, Львова: видео с места событий
paypal
PayPal уже в Украине: что это и как повлияет на нашу жизнь
0:02:42
евакуація дітей
Во Львов эвакуировали детей из Сум. Как приходят в себя малыши после путинского вторжения
0:03:46
Ганна Маляр про 22 день війни
Оккупанты разрушают собственную технику, чтобы остаться в живых — Анна Маляр
0:05:53
інформація по україні 18.03.22
Эвакуация и сирийские наемники — оперативная информация в Украине по состоянию на 18.03.22
0:05:38
Ситуація у Харкові 17.03.22
Уничтожают здания и сбрасывают бомбы — как живет Харьков сегодня
0:09:41
Обращение Зеленского
“Это будет самое плохое решение в вашей жизни.” Обращение Зеленского на 22 день войны с Россией
0:02:01
Ракети вбили дитину з інвалідністю історія чоловіка який втратив сім'ю через агресію РФ
Ракетный удар забрал всю жизнь: история мужчины, семью которого убила Россия
Святослав Вакарчук звернувся до росіян із запорізької лікарні - перестаньте мовчати, ви вбиваєте наших дітей
Самое страшное видео, которое я когда-либо снимал — Вакарчук показал реанимацию, где спасают детей
Больше видео
Як приготувати майонез вдома
Читать дальше
Рецепт полезного майонеза, который можно сделать дома

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь