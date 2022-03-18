Украинская песня в трудную минуту. Рассказываем, почему это важно и добавляем плейлист Елены Зеленской и редакции Викна

Пока в стране звучит украинская музыка, мы непобедимы. Это испокон веков часть нашей силы и воли.

Мы боль, радость, поддержку и счастье можем выразить музыкой, а также найти в ней отраду в такое сложное для нас время.

Вам кажется, что слушать музыку во время войны неуместно? Елена Зеленская поделилась на странице Instagram своими мыслями по этому поводу.

Первая леди Украины вспомнила разрушенный музей в Иванкове, где хранились работы Марии Примаченко и Музей украинских древностей в Чернигове.

Но наша песня – это то, что не уничтожить. Она имеет особую суперсилу – придавать нам жизнь и энергию, поднимать боевой дух

Елена Зеленская рассказала о своих предпочтениях в украинской музыке. В их числе и Руслана, и Джамала, и Кузьма Скрябин.

Также она составила свой топ-3 любимых песен сейчас

Така, як ти — Святослав Вакарчук

— Святослав Вакарчук Ні обіцянок, ні пробачень — Віктор Павлік

— Віктор Павлік Тримай — Христина Соловій

Плейлист от команды Викна-новости

Наша редакция тоже решила поделиться с вами любимыми украинскими песнями, которые поддерживают наш дух в такое сложное время. Держимся!

Стожари — Назарій Яремчук

— Назарій Яремчук Родина — Назарій Яремчук

— Назарій Яремчук Гай, зелений гай — Назарій Яремчук

— Назарій Яремчук Минає день, минає ніч — Микола Мозговий

— Микола Мозговий Гуцулка Ксеня — Randevu

— Randevu Місця щасливих людей — Скрябін

— Скрябін Не твоя війна — Океан Ельзи

— Океан Ельзи Ой у лузі червона калина — Андрій Хливнюк

— Андрій Хливнюк Два кольори — Квітка Цісик

— Квітка Цісик Я піду в далекі гори — Квітка Цісик

— Квітка Цісик Ні обіцянок, ні пробачень — Віктор Павлік

— Віктор Павлік Знайди мене — Віктор Павлік

— Віктор Павлік Лента за лентою — Тарас Чубай

— Тарас Чубай У мене немає дому — Один в каное

— Один в каное Засвіт встали козаченьки — NAVKA

Украинская песня в Европе

Елена Зеленская сообщила, что совместно с Министерством культуры и Александром Ткаченко реализует инициативу, благодаря которой украинская песня зазвучит еще громче.

У Министерства уже есть предварительные договоренности с Европейским союзом радиовещания European Broadcasting Union, относительно того, чтобы каждый час в европейских радиоэфирах начинался с песен независимой Украины, какой она всегда будет.

Если хочешь поддержать украинскую музыку, мы рассказывали о новой песне NK в поддержку Украины