Новая марка Укрпочты: Пес Патрон собирает на благотворительность

В первый день осени, 1 сентября, Укрпочта решила сделать приятный подарок украинцам, которые с нетерпением ждали выхода новой марки Пес Патрон.

Марка расскажет о том, как Патрон вместе с саперами разминирует поля, леса, фермы, дома и т.д. и таким образом спасает жизни взрослых и маленьких украинцев.

За все время войны было найдено уже более 150 000 взрывоопасных предметов, об этом говорят данные ГСЧС.

Однако, к сожалению, на данный момент специалисты обнаружили далеко не все взрывоопасные предметы. Часть из них все еще ждет саперов и Патрона.

Каким бы хорошим и полезным ни был Патрон, он тоже нуждается в помощи. В частности, технических средств, поэтому эта марка станет первой официальной благотворительной маркой страны.

С помощью этой марки Укрпочта надеется собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, которая помогает быстро разминировать большие территории.

Все средства, которые останутся после покупки специального автомобиля, пойдут на поддержку приютов животных по всей стране, поэтому эта марка действительно особенная.

Ко Дню Независимости Укрпочта выпустила еще одну марку и конверт. Читай, где их можно купить.

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