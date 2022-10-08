Крымский мост, на бис! Укрпочта анонсировала выпуск новой марки

Утро еще никогда не было таким добрым, — пишет в своем Telegram Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский. А все потому, что сегодня, 8 октября, Крымский мост упал! Так ВСУ поздравили с днем ​​рождения главу Кремля.

Вслед за нашими военными, к поздравлениям присоединяется и Укрпочта: почтовый оператор анонсировал выпуск почтовой марки по случаю такого события — с Крымским мостом в огне и названием Крымский мост, на бис!

Смелянский добавляет: рисовать такую ​​марку они вместе с художником Юрием Шаповаловым начали задолго до сегодняшнего события: там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией.

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Точную дату выпуска еще сообщим позже. Номинал марки — М (потому что мост), а стоимость — 18 гривен. Тираж марки — семь миллионов или 126 грн за лист из семи марок.

С маркой также будет выпущен конверт Перший день, немаркированный художественный конверт и карточка.

Также Игорь Смелянский показал, как будет выглядеть новая марка от Укрпочты.

Правление Укрпочты обращает внимание украинцев на важные детали, использованные разработчиками при рисовании марки.

Присмотревшись к изображению, можно заметить окурок в руках героини культового фильма Титаник, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных местах.

Видим также легковой автомобиль оккупантов, который летит в пропасть, теряя награбленные стиральные машины и прочее добро, “случайно” пролетавший над мостом Байрактар, а еще разбитый вражеский танк, который в составе колонны переправлялся оккупантами на фронт.

Все эти мотивы на марках имеют реальные параллели из жизни — можешь в этом убедиться, прочитав наш материал о взрыве на Крымском мосту.

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