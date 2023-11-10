Подборка мест, которые не стоит посещать в 2024 году. Делятся эксперты по путешествиям

Путешествия — это всегда о новых воспоминаниях, эмоциях, приключениях и ощущениях. Однако иногда во время путешествий могут огорчать местные недостатки и традиции, к которым ты не был(-а) готов(-а). Читай, в какие места лучше не путешествовать в 2024 году — антирейтинг от экспертов туризма.
Издание Fodors поделилось ежегодным антирейтингом мест, в которые лучше не путешествовать. Основными критериями отбора являются: количество туристов, мусор, качество воды.
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