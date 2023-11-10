Подборка мест, которые не стоит посещать в 2024 году. Делятся эксперты по путешествиям

Путешествия — это всегда о новых воспоминаниях, эмоциях, приключениях и ощущениях. Однако иногда во время путешествий могут огорчать местные недостатки и традиции, к которым ты не был(-а) готов(-а). Читай, в какие места лучше не путешествовать в 2024 году — антирейтинг от экспертов туризма.

В какие места лучше не путешествовать в 2024 году: антиподборка

Издание Fodors поделилось ежегодным антирейтингом мест, в которые лучше не путешествовать. Основными критериями отбора являются: количество туристов, мусор, качество воды.

Венеция, Италия . Избегать этого туристического направления лучше тем, кто не любит толпы туристов. Сейчас в городе разрабатываются способы борьбы с нашествиями туристов, однако даже платный вход на архитектурные памятники их не останавливает.

. Избегать этого туристического направления лучше тем, кто не любит толпы туристов. Сейчас в городе разрабатываются способы борьбы с нашествиями туристов, однако даже платный вход на архитектурные памятники их не останавливает. Афины, Греция . Греция стала модным местом отдыха в этом году. Поэтому Афины стали одной из самых частых остановок туристов. Соответственно, управлять толпами удачно выходит не всегда. Культовому Акрополю даже разработали протокол сохранения.

. Греция стала модным местом отдыха в этом году. Поэтому Афины стали одной из самых частых остановок туристов. Соответственно, управлять толпами удачно выходит не всегда. Культовому Акрополю даже разработали протокол сохранения. Гора Фудзияма, Япония. Десятки тысяч туристов посещают гору каждый год. Поэтому японцы начали придумывать дополнительные маршруты, чтобы равномерно распределять наплывы желающих. Местные жители требуют новых мер безопасности. Ведь такое количество людей влияет на появление чрезвычайных ситуаций. Кроме того, на горе начали мусорить туристы.

Национальный памятник горы Сан-Габриэль, Калифорния . Невероятное количество посетителей и отсутствие экологической политики привели к потере любопытства потенциальных туристов к месту. Волонтеры вывезли более 8 тыс. фунтов мусора, поэтому природа горы Сан-Габриэль должна получить время на “исцеление”.

. Невероятное количество посетителей и отсутствие экологической политики привели к потере любопытства потенциальных туристов к месту. Волонтеры вывезли более 8 тыс. фунтов мусора, поэтому природа горы Сан-Габриэль должна получить время на “исцеление”. Бухта Ха Лонг, Вьетнам. Тысячи туристов в 2023 году посетили Вьетнам. Лучше выбрать другое место для следующего путешествия. Туризм в регионе негативно повлиял на экологию — бухта заполнилась мусором и дизелем с кораблей. Потому объект Всемирного наследия ЮНЕСКО находится под экологической угрозой.

Пустыня Атакама, Чили . Когда-то самое романтичное место превратилось на свалку в пустыне. От негативных впечатлений туристов не спасает даже множество гейзеров и природных чудес. Свалки видны даже из космоса, поскольку власти Чили разрешают засорять памятники природы.

. Когда-то самое романтичное место превратилось на свалку в пустыне. От негативных впечатлений туристов не спасает даже множество гейзеров и природных чудес. Свалки видны даже из космоса, поскольку власти Чили разрешают засорять памятники природы. Озеро Верхнее, США/Канада. Самое пресноводное озеро на планете имеет множество проблем — от толп туристов до климатических изменений. Из-за потепления воды в озере цветут водоросли, экосистема портится и влияет на местных жителей. А туристы оставляют груды мусора. Месту не хватает чистой питьевой воды.

Река Ганг, Индия . Мистическое место, которое в 2024 году можно спокойно обойти в туристическом маршруте. Реку Ганг наполнили более 800 млн галлонов неочищенных сточных вод, круизные лайнеры с тысячами людей. А еще под угрозой вымирания оказались дельфины.

. Мистическое место, которое в 2024 году можно спокойно обойти в туристическом маршруте. Реку Ганг наполнили более 800 млн галлонов неочищенных сточных вод, круизные лайнеры с тысячами людей. А еще под угрозой вымирания оказались дельфины. Ко Самуи, Таиланд. Популярный остров в Таиланде имеет серьезные проблемы с водой. 70% запасов воды острова тратятся. Поэтому в этом году туристы вынуждены были самостоятельно покупать воду в бутылках, чтобы пить и обеспечить свои потребности. Дефицит воды начался в декабре прошлого года, он продолжается по сей день. Чтобы восстановить запасы пресной воды, следует уменьшить количество туристов.

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