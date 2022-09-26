Олицетворение отваги и преданности — когда отмечают день мучениц Веры, Надежды и Любви

Вера, Надежда и Любовь — имена которых порой так не хватает в военной повседневности. Однако некоторые могут не знать, что для них существует особый церковный праздник.
Посвящен он памяти святых мучениц и их матери Софии, которые стали персонификацией христианских добродетелей и олицетворением отваги.
День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии отмечается каждый год в одну дату — 30 сентября по григорианскому календарю. В 2022 году он выпадает на пятницу.
Первые упоминания о мученицах Вере, Надежде, Любови и их матери Софии появились только в VII веке нашей эры. Однако согласно верованиям женщины жили во II веке.
София пыталась воспитывать своих дочерей в христианском благочестии. Однако в Риме в те годы начались преследования христиан. Женщину с детьми заключили в тюрьму и всеми способами пытались убедить вернуться к идолопоклонству, но они были верны своей вере.
Девочкам было всего 12, десять и девять лет, когда их подвергли пыткам, чтобы они отреклись от своей веры. После очередных отказов Веру, Надежду и Любовь убили. Сокрушенная мать похоронила своих детей, прожила только три дня после их смерти, а затем отправилась в небытие прямо возле их гроба.
Несмотря на трагическую историю, 30 сентября считается радостным праздником, особенно важно отмечать женщинам. Утром рекомендуется немного поплакать. Тогда, по верованиям, женщина будет счастливой.
Молодые девушки даже могут немного погадать и испечь каравай. Однако ни в коем случае нельзя в этот день свататься или жениться, поскольку брак будет недолговечным и несчастливым.
Если интересуешься, какие еще ждут православных христиан памятные дни, читай все о церковных праздниках в октябре 2022 года.
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