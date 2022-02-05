Кроме Софиевской площади и Почтовой: куда тебе пойти в Киеве на выходных

Времена ковидной эпидемии позволили лучше познавать родные города Украины, когда границы других государств были закрыты.
Поиск всего украинского и сейчас находится в фокусе интересов наших граждан, особенно это касается жителей и гостей крупных городов. Знаешь ли ты, куда стоит сходить на уик-энд в столице?
Мы расскажем об интересных малоизвестных местах и ивентах Киева, куда стоит пойти на выходных.
Фото: the naked room
Куда же пойти в Киеве, если уже сотню раз был на Софиевской площади?
Да, галереи Киева умеют удивлять. На смену искривленным воспоминаниям о школьных походах в музеи и дома искусств киевское арт-пространство предлагает несколько современных тематических презентаций.
Советуем на выходных посетить хотя бы одну из перечисленных.
Фото: Рixabay
Несмотря на тяжелую ситуацию с финансированием театров в Украине, за последние пять — восемь лет театральное дело не гаснет, а наоборот перерождается, давая плоды то там, то здесь.
Итак, в какой киевский театр пойти на выходных? Кроме известного Театра на Подоле, подарившего зрителю модернизированное виденье старых произведений, мы нашли еще несколько менее популярных.
Фото: Молодой театр
Еще одной стороной искусства Киева являются его литературные вечера и квартирники.
Поначалу может показаться, что это отголоски поколения шестидесятников в современном звучании молодых авторов. А потом перестаешь сравнивать и растворяешься в местной симфонии авангардной музыки.
Так где же происходят эти квартирники и литературные выступления Киева?
Как правило, такие мероприятия заранее организовываются их идейными вдохновителями в разных местах Киева — аутентичных гаражах, фотостудиях, дворах или барах.
Среди самых известных культурных центров, организующих арт-вечеринки — 2 bi — группа молодых людей во главе с Олей Духотой, которая создала исключительное пространство для развития украинского творчества таких же молодых и пылких поэтов, поэтесс, музыкантов и музыканток. Их вечеринки полны, прежде всего, современного смысла литературы и музыки. У центра есть своя страница в Instagram, где можно познакомиться с учредителями, авторами и программой квартирников.
Panika events являются аналогом вышеупомянутого культурного центра. В нем доминирует русскоязычная аудитория со своим творчеством. Молодые художники по-своему чувствуют современную киевскую моду «говорить (обо всем), молчать нельзя». В их Instagram вы также можете найти больше информации о следующих событиях.
Для исключительно литературных чтений стоит посетить арт-богемy — как называют себя эти поэты — Ursus poetry. Это союз поэтов поколения миллениалов, которые всегда готовы принять в свои ряды новых авторов. Свои авторские чтения, как правило, они проводят в разных барах с характерным интерьером. Основателем является известный киевский поэт Паша Броский, через которого происходит все общение. Чтобы узнать больше об этих литературных чтениях, посетите Instagram Ursus poetry.
Какое бы из этих мест ты ни выбрал/-ла, останешься в восторге. Давай знакомиться с Киевом вместе!
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