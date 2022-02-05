Кроме Софиевской площади и Почтовой: куда тебе пойти в Киеве на выходных

Времена ковидной эпидемии позволили лучше познавать родные города Украины, когда границы других государств были закрыты.

Поиск всего украинского и сейчас находится в фокусе интересов наших граждан, особенно это касается жителей и гостей крупных городов. Знаешь ли ты, куда стоит сходить на уик-энд в столице?

Мы расскажем об интересных малоизвестных местах и ивентах Киева, куда стоит пойти на выходных.

Фото: the naked room

Куда же пойти в Киеве, если уже сотню раз был на Софиевской площади?

Визуальным эстетам Да, галереи Киева умеют удивлять. На смену искривленным воспоминаниям о школьных походах в музеи и дома искусств киевское арт-пространство предлагает несколько современных тематических презентаций. Советуем на выходных посетить хотя бы одну из перечисленных. PinchukArtCentre — это международный центр современного искусства 21-го века, открытый для художников, искусства и общества. Здесь можно увидеть картины, миниатюры, композиции и другие художественные детища. В последнее время здесь делают акцент именно на выставки украинских художников. Находится арт-центр недалеко от Бессарбского квартала по адресу ул. Большая Васильковская/Бассейная, 1/3–2. Более подробную информацию можно найти на сайте арт-пространства.

— это международный центр современного искусства 21-го века, открытый для художников, искусства и общества. Здесь можно увидеть картины, миниатюры, композиции и другие художественные детища. В последнее время здесь делают акцент именно на выставки украинских художников. Находится арт-центр недалеко от Бессарбского квартала по адресу ул. Большая Васильковская/Бассейная, 1/3–2. Более подробную информацию можно найти на сайте арт-пространства. Художественный Арсенал — это крупнейший в Украине институт культуры, который в своей деятельности объединяет и интегрирует современное искусство с музейным делом. Своей миссией Арсенал видит содействие модернизации украинского общества и интеграции Украины в мировой контекст. Поэтому здесь раскрываются парадоксальные и горячие темы общества в истории. Добраться можно на метро Арсенальная. Сам Арсенал находится на улице Лаврская, 10–12. Расписание выставок и другие детали можно узнать на сайте.

— это крупнейший в Украине институт культуры, который в своей деятельности объединяет и интегрирует современное искусство с музейным делом. Своей миссией Арсенал видит содействие модернизации украинского общества и интеграции Украины в мировой контекст. Поэтому здесь раскрываются парадоксальные и горячие темы общества в истории. Добраться можно на метро Арсенальная. Сам Арсенал находится на улице Лаврская, 10–12. Расписание выставок и другие детали можно узнать на сайте. Национальный музей Киевская картинная галерея — давно известный, собравший в себе изысканные и известные работы украинских и зарубежных художников и иконописцев. Здесь можно ознакомиться с искусством от 17-го века до наших дней. Без преувеличения, Киевская картинная галерея стала визитной карточкой не только столицы, но и всей Украины. Находится музей по адресу ул. Терещенковская, 9. На сайте можно ознакомиться с представленными коллекциями.

— давно известный, собравший в себе изысканные и известные работы украинских и зарубежных художников и иконописцев. Здесь можно ознакомиться с искусством от 17-го века до наших дней. Без преувеличения, Киевская картинная галерея стала визитной карточкой не только столицы, но и всей Украины. Находится музей по адресу ул. Терещенковская, 9. На сайте можно ознакомиться с представленными коллекциями. К классическим картинным выставкам можно отнести и проходящие во Дворце искусств Украинский дом. В последнем можно познакомиться с совсем юными художниками и художницами — часто там выставляются студенты художественных ВУЗов и КАМА, а информацию об архивных событиях или анонсах можно узнать на сайте Дворца искусств. Находится здание на Крещатике (ул. Крещатик, 2).

В последнем можно познакомиться с совсем юными художниками и художницами — часто там выставляются студенты художественных ВУЗов и КАМА, а информацию об архивных событиях или анонсах можно узнать на сайте Дворца искусств. Находится здание на Крещатике (ул. Крещатик, 2). Кое-что общее с галереями имеют и следующие два арт-пространства: Avangarden (ул. Сечевых Стрельцов, 23-а) и the naked room (ул. Рейтарская, 21). Эти заведения не идентично похожи на предыдущие, скорее выходят за рамки привычных понятий о наслаждении искусством. Галереи предлагают знакомиться с художественными произведениями с бокалом вина или салатом, предоставляют место для отдыха и перекуса, а еще позволяют посетителям приходить с песиками. Для ценителей сцены Несмотря на тяжелую ситуацию с финансированием театров в Украине, за последние пять — восемь лет театральное дело не гаснет, а наоборот перерождается, давая плоды то там, то здесь. Итак, в какой киевский театр пойти на выходных? Кроме известного Театра на Подоле, подарившего зрителю модернизированное виденье старых произведений, мы нашли еще несколько менее популярных. Дикий театр (Wild Theatre) под руководством Ярославы Кравченко. Возмущает, травмирует, вызывает зависимость — именно так позиционирует себя театр. Если ты хочешь по-новому ощутить современный театр, то должен найти вечер для посещения Дикого. Его сцены расположены по четырем адресам: Сцена 6 (ул. Большая Васильковская, 1), Малая опера (ул. Дегтяревская, 5), Курени (ул. Парковая дорога, 4), и ДК СБУ (ул. Ирининская, 5). Подробнее обо всем можно узнать на сайте Дикого театра.

под руководством Ярославы Кравченко. Возмущает, травмирует, вызывает зависимость — именно так позиционирует себя театр. Если ты хочешь по-новому ощутить современный театр, то должен найти вечер для посещения Дикого. Его сцены расположены по четырем адресам: Сцена 6 (ул. Большая Васильковская, 1), Малая опера (ул. Дегтяревская, 5), Курени (ул. Парковая дорога, 4), и ДК СБУ (ул. Ирининская, 5). Подробнее обо всем можно узнать на сайте Дикого театра. Из молодых и современных киевских театров одними из лучших также считаются Малый театр (ул. О. Гончара) и Центр современного искусства Дах (ул. Большая Васильковская). Представленные сцены впечатляют не только интересной театральной направленностью. Дах также специализируется в музыкальной сфере, является центром создания украинских этно-групп.

(ул. О. Гончара) и (ул. Большая Васильковская). Представленные сцены впечатляют не только интересной театральной направленностью. также специализируется в музыкальной сфере, является центром создания украинских этно-групп. В Киевском национальном академическом молодом театре можно познакомиться не только с привычным театральным делом. Часто здесь дебютируют студенты-актеры, что добавляет свежести театральной сцене. Посетив хотя бы один спектакль Молодого театра, ты рискуешь влюбиться в возрожденное украинское искусство. Фото: Молодой театр

Для литературоведов

Еще одной стороной искусства Киева являются его литературные вечера и квартирники.

Поначалу может показаться, что это отголоски поколения шестидесятников в современном звучании молодых авторов. А потом перестаешь сравнивать и растворяешься в местной симфонии авангардной музыки.

Так где же происходят эти квартирники и литературные выступления Киева?

Как правило, такие мероприятия заранее организовываются их идейными вдохновителями в разных местах Киева — аутентичных гаражах, фотостудиях, дворах или барах.

Среди самых известных культурных центров, организующих арт-вечеринки — 2 bi — группа молодых людей во главе с Олей Духотой, которая создала исключительное пространство для развития украинского творчества таких же молодых и пылких поэтов, поэтесс, музыкантов и музыканток. Их вечеринки полны, прежде всего, современного смысла литературы и музыки. У центра есть своя страница в Instagram, где можно познакомиться с учредителями, авторами и программой квартирников.

Panika events являются аналогом вышеупомянутого культурного центра. В нем доминирует русскоязычная аудитория со своим творчеством. Молодые художники по-своему чувствуют современную киевскую моду «говорить (обо всем), молчать нельзя». В их Instagram вы также можете найти больше информации о следующих событиях.

Для исключительно литературных чтений стоит посетить арт-богемy — как называют себя эти поэты — Ursus poetry. Это союз поэтов поколения миллениалов, которые всегда готовы принять в свои ряды новых авторов. Свои авторские чтения, как правило, они проводят в разных барах с характерным интерьером. Основателем является известный киевский поэт Паша Броский, через которого происходит все общение. Чтобы узнать больше об этих литературных чтениях, посетите Instagram Ursus poetry.

Какое бы из этих мест ты ни выбрал/-ла, останешься в восторге. Давай знакомиться с Киевом вместе!

Если ты предпочитаешь теплые места за границей, советуем почитать о сафари Тараса Тополи в пустыне Марса-эль-Арам.