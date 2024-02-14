Подари немного любви! Волонтерские инициативы в День святого Валентина — как приобщиться

Лучший способ отпраздновать День святого Валентина — подарить кому-то немного тепла и любви. Неважно, есть ли у тебя пара на этот праздник, сделать счастливыми можно даже незнакомых людей. Читай, как отметить День влюбленных — о волонтерстве и праздничных сборах.
На День святого Валентина не всегда есть пара, но всегда есть возможность сделать этот мир немного лучше! В нашем внимании и любви нуждаются тысячи людей, а в первую очередь наши военные. Так что День влюбленных можно посвятить благотворительности и теплу.
Приобщиться можно к тематическому или срочному сбору, который легко найти среди друзей или крупных фондов. А также к местным инициативам. К примеру, в Полтаве на 14 февраля волонтеры будут продавать цветы и подарки.
А на собранные деньги купят монокуляр для полтавчан в резерве 3-го механизированного батальона 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Полтавчане могут прийти 14 февраля в 11.00 по адресу ул. Небесной сотни 12, здесь будут продавать тюльпаны, крафтовый шоколад, конфеты, носки и открытки.
Поддержать сбор, если ты не в Полтаве, можно по этим реквизитам: 5375 4112 1440 9935.
Сборы на День святого Валентина, к которым можно и нужно приобщиться:
Вот еще несколько вариантов, как подарить праздник не только себе, но и другим людям:
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