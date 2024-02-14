Подари немного любви! Волонтерские инициативы в День святого Валентина — как приобщиться

Лучший способ отпраздновать День святого Валентина — подарить кому-то немного тепла и любви. Неважно, есть ли у тебя пара на этот праздник, сделать счастливыми можно даже незнакомых людей. Читай, как отметить День влюбленных — о волонтерстве и праздничных сборах.

Волонтерство на День святого Валентина: сборы и как отметить

На День святого Валентина не всегда есть пара, но всегда есть возможность сделать этот мир немного лучше! В нашем внимании и любви нуждаются тысячи людей, а в первую очередь наши военные. Так что День влюбленных можно посвятить благотворительности и теплу.

Приобщиться можно к тематическому или срочному сбору, который легко найти среди друзей или крупных фондов. А также к местным инициативам. К примеру, в Полтаве на 14 февраля волонтеры будут продавать цветы и подарки.

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А на собранные деньги купят монокуляр для полтавчан в резерве 3-го механизированного батальона 72 ОМБр имени Черных Запорожцев. Полтавчане могут прийти 14 февраля в 11.00 по адресу ул. Небесной сотни 12, здесь будут продавать тюльпаны, крафтовый шоколад, конфеты, носки и открытки.

Поддержать сбор, если ты не в Полтаве, можно по этим реквизитам: 5375 4112 1440 9935.

Сборы на День святого Валентина, к которым можно и нужно приобщиться:

Сбор о любви от фонда UAID. Фонд собирает 350 тыс. грн на пикап для 32 ОМБР. Присоединиться можно по этому номеру карты 5375 4112 1458 5841 или по ссылке на банку в профиле.

Сбор Сердце в броне от Украинского Женского Батальона. УЖБ собирает на закрытие запросов украинских защитников. Ты можешь приобрести благотворительную креативную валентинку самостоятельно или подарить ее инкогнито.

Сбор для Азова Штурмовые работы. 20 млн грн собирают на закупку наземных роботизированных комплексов. Присоединиться к нему ты можешь по этой ссылке.

Как отпраздновать День святого Валентина с пользой для других

Вот еще несколько вариантов, как подарить праздник не только себе, но и другим людям:

Поддержать приюты для животных.

Посетить детские дома или дома престарелых.

Приобрести что-нибудь у мастеров/производителей твоего региона.

Организовать свой сбор.

Стать донором крови.

Отправить подарки нашим защитникам.

Написать пост о важности и удачных примерах помощи другим.

Подарить друзьям или близким цветы.

Сделать комплимент незнакомому человеку.

Сделать генеральную уборку дома и отдать ненужные вещи на благотворительность.

Распространить информацию об адаптации военных в гражданской жизни.

Узнать больше о правильном общении с военными, имеющими инвалидность.

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