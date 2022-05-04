Запрет звонить по телефону на зебре и преимущество пешеходов — чем отличаются ПДД в Польше

С начала войны в Польшу выехало более трех миллионов украинцев. То, с чем они сталкиваются каждый день — правила дорожного движения. Однако не все знают, что некоторые ПДД отличаются в Польше и Украине.

Официальный сайт Республики Польша рассказал, что необходимо знать украинцам на дорогах.

Что следует помнить пешеходам

В Польше пешеходам не разрешается пользоваться телефонами и другими гаджетами, в частности звонить при пересечении дороги или трамвайного пути. Это ухудшает надлежащее восприятие и оценку ситуации на дороге.

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Нюансы для автомобилистов

Запомни, что на польских дорогах предпочтение отдается пешеходам. Ты должен пропустить пешеходов не только тогда, когда они уже идут по зебре, но и тогда, когда они только выходят на переход. Поэтому не стоит ускоряться, чтобы “проскочить” перед людьми, а нужно остановиться.

На автомагистралях (автобанах и скоростных дорогах) следует держаться безопасного расстояния от других транспортных средств. Рассчитать его можно, разделив пополам свою скорость. То есть если ты едешь со скоростью 100 км/ч, то до движущегося впереди автомобиля должно быть 50 м.

Ты должен пропускать экстренные службы и автомобили со специальными сигналами, создав спасательный коридор (так называемый коридор жизни). Это свободное пространство для автомобилей служб экстренной помощи и предоставления им приоритета. Если ты двигаешься по крайней левой полосе, то должен съехать налево, а если на других полосах — направо.

Когда количество полос на дороге уменьшается, то возникает пробка. Тогда действует правило “застежки-молнии”, то есть поочередный выезд одного транспортного средства из каждой полосы.

А еще автомобилисты должны ездить с включенным ближним светом фар в течение всех суток.

Памятка велосипедистам и самокатчикам

И велосипедисты, и самокатчики могут пользоваться польскими велодорожками. Как на велодорожке, так и на тротуаре ты должен давать дорогу пешеходам. Если едешь по пешеходной дорожке, тебе нужно двигаться со скоростью пешехода.

В начале войны украинские власти ввели бесплатное растаможивание авто на границе. Как следствие, на пунктах пропуска образовались длинные очереди из людей, желающих воспользоваться такой привилегией.

Это мешает волонтерам, которые везут в Украину гуманитарную помощь. Поэтому количество пунктов пропуска снова ограничили. Читай, какие новые правила начали действовать для растаможки автомобилей.