Путешествия и вдохновение

Запрет звонить по телефону на зебре и преимущество пешеходов — чем отличаются ПДД в Польше

Елена Яковлева, редактор сайта 04 мая 2022, 16:00
Правила дорожнього руху в Польщі - відмінність від українських
Фото: Unsplash

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