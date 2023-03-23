Желтеет чеснок: почему это происходит и чем его подкормить — советы для огорода

Щедрый урожай — мечта и цель многих огородников. Но что делать, когда до сбора еще далеко, а он начинает портиться? Например, пожелтели перья чеснока. Что это значит и как спасти посадку? В материале мы рассказываем, почему желтеет чеснок и чем его нужно подкормить.
Посадка чеснока может желтеть по нескольким причинам. Самая распространенная из них — заморозки. Если ты посадил(-а) чеснок довольно рано, он может подморозиться из-за перепадов температур весной.
Молодые перья могут желтеть и из-за большого количества влаги в земле. Здесь влияет не только полив, но и дожди, естественная влага земли. Третьей причиной, почему желтеет чеснок, есть болезнь или вредители.
Твоей посадке может не хватать полезных веществ, например азота. Чтобы определить, какая именно причина у тебя, нужно выкопать одну головку чеснока и посмотреть, есть ли на ней гниль, плесень. Если такие проявления есть — значит чеснок необходимо опрыскать от вредителей.
Решить проблему можно, если подкормить грядку чеснока и урегулировать полив.
Первую подкормку можно начинать в конце марта — начале апреля. Важно через две недели провести и вторую, поэтому рассчитай свое время и возможности. Чаще всего двух подкормок бывает достаточно.
Но если чеснок желтеет, нужно также следить за почвой и поливом. Третья подкормка может быть летом в июне — июле. Первая подкормка должна быть с азотсодержащими веществами, чтобы насытить растения. Для этого подходят мочевина или аммиачная селитра.
Некоторые огородники используют и народное средство — нашатырный спирт. Пропорция такова: в 10 л воды нужно развести 3 ст. л. нашатырного спирта. Поливают чеснок лейкой, чтобы смесь попадала на перья чеснока и под корни.
Простейшей в подкормке чеснока является нитроаммофоска, ведь она имеет в составе калий, серу, азот и фосфор. Она сразу насыщает чеснок многими полезными веществами.
Подкармливай чеснок в теплую и сухую погоду. Лучше всего делать это утром или вечером. Во время обработки заботься о собственной безопасности и надевай защитный костюм, перчатки и маску.
Раньше мы рассказывали, чем подкормить малину весной.
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