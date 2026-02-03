Погода на 14 февраля 2026: прогноз на праздник любви

Нынешний День влюбленных в Украине пройдет под знаком классической февральской погоды: с умеренными морозами, облачностью и снегопадами. Согласно данным сервиса AccuWeather, 14 февраля 2026 года большинство областей будут находиться в холодных воздушных массах, поэтому для романтических прогулок следует подготовить максимально теплую одежду.
Погода на 14 февраля: прогноз по регионам
Погода 14 февраля: Север и Центр
В Киеве и северных областях день будет облачным и морозным. Температура воздуха днем колеблется от -6°C до -2°C, а ночью столбики термометров могут опуститься до -8°C. Сильных осадков не прогнозируется, однако высокая влажность и ветер будут создавать ощущение более низкой температуры.
Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Днепре и в центральных регионах. Здесь будет немного теплее — около -1°C днем и -5°C ночью. Небо будет покрыто плотными облаками, что придаст дню атмосферную пасмурность.
Прогноз погоды на 14 февраля 2026 г.: Западная Украина
Для жителей Львова и западных областей принесет 14 февраля стабильную зимнюю прохладу. Днем будет держаться на отметке -2°C, а ночью ожидается похолодание до -7°C.
Погода на 14 февраля 2026: Юг
Самая неожиданная погода будет на Юге. В Одессе, несмотря на традиционно мягкий климат, в День святого Валентина ожидаются периодические снегопады. Температура днем будет около +1°C, а ночью упадет до -4°C. Из-за порывов ветра прогулки у моря могут быть некомфортными, поэтому лучше предпочесть уютные кафе.
Погода 14 февраля 2026 года: Восток
В Харькове и восточных областях погода будет наиболее стабильной и одновременно холодной. В течение дня ожидается около -5°C…-3°C, ночью температура снизится до -11°C. Осадки маловероятны, небо будет облачным с редкими прояснениями.
Раньше мы писали, что подарить парню на 14 февраля — читай в материале перечень прикольных и полезных идей.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!