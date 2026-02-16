Погода на 8 марта 2026 в Украине: прогноз температуры и осадков по регионам страны

8 марта в 2026 году обещает стать настоящим меридианом погоды, который разделит зимнюю прохладу и робкие весенние шаги. Согласно актуальным данным метеорологического ресурса AccuWeather, жителям разных уголков Украины следует готовиться к изменчивым условиям.

Несмотря на календарное начало весны, атмосфера над страной будет под влиянием умеренных воздушных масс, что принесет солнечные прояснения в одни регионы и затяжную облачность в другие. В общем, температурный фон по стране будет колебаться в пределах от легких заморозков ночью до приятного тепла днем.

Погода на 8 марта 2026: Север Украины

В столице и северных областях, в частности в Черниговской и Сумской, погода 8 марта будет довольно сдержанной. Синоптики прогнозируют дневную температуру воздуха в пределах +4…+6°C. Небо в большинстве своем будет покрыто плотными облаками, однако существенных осадков не ожидается.

Ночные показатели все еще будут напоминать о зиме, опускаясь до -2°C…-4°C, поэтому утренний гололед на дорогах вполне возможен. Ветер будет умеренным, что будет создавать ощущение несколько более низкой температуры, чем есть на самом деле.

Погода 8 марта 2026: Западная Украина

На Западе страны, от Львова до Ивано-Франковска, метеорологическая ситуация будет выглядеть наиболее привлекательно для прогулок. Благодаря более теплым атлантическим потокам воздуха столбики термометров здесь поднимутся до отметок +8°C…+11°C.

Платформа подразумевает переменную облачность с длительными периодами яркого солнца. Хотя в предгорьях Карпат возможны кратковременные дожди, общий настрой дня будет солнечным и бодрым. Это самый лучший регион для тех, кто планирует встретить 8 марта на свежем воздухе.

Прогноз погоды на 8 марта: Южная Украина

Южные области традиционно станут самой теплой зоной Украины. В Одессе, Херсоне и Николаеве воздух прогреется до +10°C…+13°C, а в Крыму ожидается до +15°C.

Солнечная активность будет высокой, что приведет к быстрому прогреванию прибрежной зоны. Несмотря на возможные порывы морского бриза, погода будет ощущаться как полноценная весна. Осадки в этот день на Юге маловероятны, что позволит горожанам насладиться отдыхом у моря.

Погода 8 марта: Восточная Украина

Восток Украины – Харьковщина, Луганщина и Донетчина – будет оставаться в плену прохлады. Здесь 8 марта дневная температура будет едва преодолевать отметку +2°C…+4°C. Сильный восточный ветер может усиливать чувство холода, поэтому теплая одежда будет обязательной.

Небо будет пасмурным в течение всего дня, а местами возможен небольшой мокрый снег с дождем, особенно в утренние часы. Ночные морозы до -5°C напоминают, что зима еще не готова полностью уйти.

Погода на 8 марта 2026: Центр Украины

Центральные области, включая Днепр и Кривой Рог, окажутся в зоне комфортного баланса. Дневная температура здесь составит около +6°C…+8°C, а солнце будет периодически выглядывать из-за облаков. Осадки в виде кратковременного дождя возможны только ближе к вечеру.

Ночная температура будет колебаться вокруг нуля, что типично для начала марта. В целом жители центра страны смогут насладиться спокойным весенним днем ​​без резких погодных скачков.

