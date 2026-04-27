Погода на май 2026: прогноз температур в последний месяц весны

Согласно данным метеорологического ресурса AccuWeather, май 2026 в Украине обещает быть умеренно теплым с постепенным переходом к летним температурным показателям.

Луна начнется с мягкой весенней погоды, но в первой декаде ожидаются незначительные колебания температур, особенно в западных регионах. Ближе к концу мая столбики термометров уверенно пересекут отметку в +25°C, открывая летний сезон.

Погода в мае 2026 года в Украине: Север

В столице и северных областях начало мая будет бодрым: дневная температура будет колебаться в пределах +18…+21°C. В ночные часы еще ощущается прохлада — около +9…+15°C. Вторая половина месяца принесет стабильное потепление.

По прогнозам, после 20 мая воздух в Киеве прогреется до +23…+25°C, а последние дни весны могут порадовать настоящим летним теплом до +26°C.

Погода на май 2026: западная Украина

Для Львова и западных областей май начнется с прохлады. В первые числа месяца ожидается около +16…+20°C. Середина месяца будет более стабильной – около +18…+19°C.

В конце мая погода выровняется и столбики термометров поднимутся до +22…+23°C, что обеспечит комфортные условия для прогулок и путешествий.

Погода в мае 2026 года: южная Украина

Уже в первой декаде дневная температура будет +19…+21°C. В течение всего месяца будет наблюдаться устойчивая тенденция к повышению: в двадцатых числах мая воздух прогреется до +22…+24°C.

Финал месяца в южном регионе Украины будет по-настоящему жарким — сервис прогнозирует повышение до +25…+27°C, а температура воды начнет постепенно подниматься.

Прогноз погоды в мае 2026: Центр Украины

В центральных регионах май продемонстрирует наиболее сбалансированные погодные показатели. Первая половина месяца принесет комфортные +19…+23°C, идеально подходящие для сельскохозяйственных работ и отдыха. Ближе к третьей декаде мая столбики термометров в Днепре и Полтаве могут подняться до +25…+27°C.

Характерной особенностью для центра страны станут кратковременные, но интенсивные грозовые дожди в середине месяца, которые будут смягчать дневную жару и поддерживать влажность почвы.

Погода в мае 2026: Восток

Восточные области станут самым теплым регионом страны в мае 2026 года. Здесь метеорологическое лето наступит значительно раньше календарных сроков. Уже во второй половине месяца сервис прогнозирует устойчивую жару на уровне +26…+29°C.

Из-за влияния континентальных воздушных масс количество осадков на Востоке будет минимальным, что может привести к суховицам в конце месяца. Ночные температуры также будут достаточно высокими — не ниже +14…+16°C, что будет способствовать быстрому прогреву приземного слоя воздуха в течение дня.

Раньше мы писали, разрешена ли ловля карася ранней весной в Украине в 2026 году — читай в материале, который должен знать каждый рыбак.

