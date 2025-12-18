Прогноз погоды на январь 2026 в Киеве: ждать ли столице снегов и морозов

Недавно в столице выпал первый снег этой зимой — хотя этой зимней сказки было немного. Но будет ли еще снег в столице в течение января? Читай в материале прогноз погоды на январь 2026 года в Киеве и будут ли снега и морозы в городе.

Прогноз погоды на январь в Киеве: первая декада, с 01.01 по 10.01

Первые десять дней будут одни из самых теплых за весь январь: днем ​​температура воздуха будет колебаться от -1°C до +11°C, тогда как ночью от -6°C до +4°C.

Что касается осадков, то здесь все многообразно: 2 и 5 января будет преобладать солнце, а осадков не предполагается, тогда как 3, 4, 6 и 10 числа в столице должно снегить, однако, несмотря на высокие дневные температуры, снег пролежит недолго. Также в столице пройдут дожди: 8 и 9 числа второго месяца зимы будет идти умеренный дождь, а во все остальные дни прогнозируется облачность.

Прогноз погоды в Киеве в январе 2026 года: вторая декада, с 11.01 по 20.01

Середина месяца будет самым холодным промежуток первого месяца года: днем ​​показатель термометра будет показывать от -1 до +6°, а в ночное время суток — от -4 до +3°C.

Как предполагает прогноз погоды, осадков будет меньше в эти дни: лишь 11 января прогнозируется снег, а 16 и 17 — дождь. Во все остальные дни осадков не будет и будет сплошная облачность, кроме 19 и 20 числа, когда на небе будет преобладать солнце.

Прогноз погоды на январь 2026 года в Киеве: третья декада, с 21.01 по 31.01

Последние 10 дней в Киеве будут такими же теплыми, какой была и первая декада: днем ​​температура воздуха будет в диапазоне +1…+11°, тогда как ночью — -2…+6°.

Об осадках: 22-23 января в столице предполагается снег, а 29 и 31 числа — дождь. Несмотря на снег и дождь, из-за высоких температур все быстро испарится, а 30 января солнце будет преобладать на небе. Во все остальные дни будет облачно и без осадков.

В общем, прогноз погоды в январе в Киеве будет достаточно теплой и не слишком много на осадки: снега и дожди будут несколько дней, солнце будет пригревать землю, а облачность сделает этот месяц довольно пасмурным.

