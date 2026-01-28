Стиль жизни

Погода в Киеве в марте 2026: потепление уже совсем скоро

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 28 января 2026, 17:30 3 мин.
погода в Киеве в марте 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь