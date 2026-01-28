Погода в Киеве в марте 2026: потепление уже совсем скоро

Первый месяц долгожданной весны принесет киевлянам как потепление, так и снежные дни. Читай, какая будет погода в Киеве в марте 2026 и следует ли ожидать высоких температур уже в этом месяце.

Погода в Киеве на март 2026: первая декада, с 01.03 по 10.03

Начало весны в столице отметится достаточно сдержанной температурой и преобладанием нулевых показателей. В первые десять дней марта дневная температура воздуха в Киеве будет колебаться в диапазоне 0°C…+4°C, тогда как в ночное время столбики термометров будут опускаться до -7°C…-1°C.

Несмотря на календарное начало весны, зима будет еще напоминать о себе осадками: 1 и 3 марта ожидается мокрый дождь со снегом, а 4 и 8 числа пройдет чистый снег, который может образовать на дорогах и тротуарах легкий белый покров.

Однако настоящим подарком для киевлян станет солнце — все остальные дни этой декады небо будет радовать яркими лучами и переменной облачностью, создавая по-настоящему весеннее настроение за окном.

Прогноз погоды в Киеве в марте 2026: вторая декада, с 11.03 по 20.03

Во второй декаде марта в Киеве будет наблюдаться постепенное потепление, что будет знаменовать уверенный переход столицы в весенний режим. В этот период дневные показатели температуры будут стабильно держаться в диапазоне 0…+8°C, создавая комфортные условия для дневных прогулок, хотя ночные часы все еще будут сопровождаться достаточно ощутимыми морозами от -7°C до +1°C.

Ситуация с осадками обещает быть вполне благоприятной: только 19 марта прогнозируется затяжной дождь, который продлится весь день. Остальное время в середине месяца пройдет под лучами яркого солнца и лишь незначительной переменной облачности, что будет способствовать более быстрому пробуждению природы и хорошему настроению киевлян.

Погода в Киеве в марте 2026: третья декада, с 21.03 по 31.03

Финал марта в Киеве обещает быть нетипично снежным, поскольку зимние осадки прогнозируются почти каждый день, за исключением 27, 28 и 31 марта, когда город наконец-то согреет яркое солнце.

Несмотря на такую ​​снежную аномалию, дневные температурные показатели будут оставаться достаточно высокими — от +5°C до +10°C, а ночью столбики термометров будут опускаться до отметок -3°C…-1°C, что может привести к легкой гололедице на дорогах столицы.

Раньше мы писали, какая будет погода весной 2026 — читай в материале, будет ли потепление для всей Украины и когда его следует ждать.

