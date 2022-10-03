Ждать ли бабьего лета? Погода в Украине в октябре 2022

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 октября 2022, 08:30
Погода в Україні жовтень 2022 - кліматичний прогноз
Фото: Pexels

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