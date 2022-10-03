Ждать ли бабьего лета? Погода в Украине в октябре 2022

Сентябрь для украинцев был дождливым и холодным, поэтому мы ждем улучшения погоды во втором месяце осени. Мы расскажем тебе, какой будет погода в октябре.

Погода в Украине в октябре

Сейчас именно тот период, когда шутки об отсутствии верхней одежды у людей на улице становятся актуальны. “Смотришь в окно, а там кто-то в шортах, а кто-то в пальто”. Погода действительно резко меняется. Сегодня светит солнышко, а на другой идет сильный дождь.

Поэтому специалисты портала Wisemeteo сделали свой прогноз погоды на октябрь, чтобы мы знали, чего ждать.

По их данным, температура в октябре будет низкой, но в начале месяца ожидается теплая, влажная погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до +20°C. Прогнозируют, что самым теплым днем может стать 20 октября.

Начался октябрь с дождей, но в середине сезона осадков будет немного. Специалисты сайта meteoprog.ua говорят, что среднемесячная температура октября окажется в пределах +6+9°C, в южной части +10+11°C.

Первые десять дней будут холодными, но со временем температура возрастет. О бабьем лете говорить еще рано, ведь погода резко меняется.

По данным синоптиков, суммарное количество осадков за октябрь в некоторых городах Украины составит 40 – 80 мм, в Карпатах около 100 – 130 мм.

Сейчас погода настолько разная, что в Карпатах уже сошла снежная лавина. Раньше мы рассказывали, как обезопасить себя во время лавины и не потеряться в горах.

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