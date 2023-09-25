Покров Пресвятой Богородицы 2023 — история и традиции праздника по новому церковному календарю

Каждый год 14 октября христиане отмечают один из важнейших религиозных праздников — Покрова Пресвятой Богородицы. В народе его еще называют праздник Покрова, или Третья Пречистая.

Но в этом году традиции будут меняться, ведь Православная церковь Украины переходит на новый церковный календарь. Так что с 2023 года праздник Покрова будут отмечать 1 октября.

Впрочем, переход добровольный, поэтому каждая парафия будет отдельно решать, переходить ли на новый календарь, или остаться на старом.

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История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

В преданиях говорится, что в 910 году Богородица появилась во Влахеренском храме Константинополя. Люди, которые тогда молились, увидели ее в сопровождении ангелов и святых. Город был окружен врагами, и люди просили Бога о спасении.

Тогда же Пресвятая Дева Мария со слезами тоже стала молить Бога о христианах. Она сказала, что возьмет их под свою опеку. В знак этого она покрыла людей своим омофором, то есть тканью с крестом, которую носят священники на богослужении.

По преданию, Богородица в тот момент засияла небесной славой, а покров в руках ее сверкал “ярче лучей солнечных”.

Этот покров защитил город. Поднялась буря и разбросала корабли врага, жители Константинополя были спасены от смерти.

Традиции празднования Покрова

Праздник Покрова приходится на период сбора урожая. Ранее именно после 14 октября начинался зимний период.

В этот день принято ходить в церковь и молиться. По традиции, молодые девушки могут просить Божью мать о замужестве и детях.

Раньше в народе говорили так: “Белый снег землю покрывает, меня молодую замуж снаряжает”.

Также этот период был плодотворным на свадьбу, в том числе из-за того, что был собран урожай.

На Покрову стоит навестить своих родных и испечь вкусные блины. Считалось, что это блюдо принесет мир и благополучие. Традиционно хозяйки развешивали над входной дверью вышитый рушник, который висел над иконой Святой Богородицы, чтобы защитить семью от невзгод.

Что нельзя делать на Покрову

В этот праздник нужно свести к минимуму все домашние дела. Нельзя ссориться, злиться, сквернословить и желать другим зла. Надо быть дружелюбным(-ой) и ни в коем случае не отказывать гостям. Ранее люди верили, что чем больше гостей в доме, тем больше будет достатка. Несмотря на то, что в этот день нет поста, нежелательно злоупотреблять алкоголем и переедать.

Ранее мы рассказывали о новом церковном календаре 2023: какие праздники изменят даты.

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