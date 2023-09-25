Праздники

Покров Пресвятой Богородицы 2023 — история и традиции праздника по новому церковному календарю

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 сентября 2023, 15:15
Покрова Пресвятої Богородиці: свято, традиції та що не можна робити
Фото: Pexels

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