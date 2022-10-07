Путешествия и вдохновение

Взяла народ под свою опеку — история и традиции праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 октября 2022, 07:30
Покрова Пресвятої Богородиці: свято, традиції та що не можна робити
Фото: Pexels

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