Собираешься приобрести б/у авто? Объясняем, что нужно сделать перед и сразу после покупки машины

По итогам 2022 года на внутреннем рынке подержанных автомобилей украинцы купили и продали 623 тыс. автомобилей. В то же время автомобилей из салона было продано 39 тыс. Такие данные предоставляет информационно-аналитическая группа Autoconsulting.

Б/у машины пользуются большим спросом. Но что следует знать после покупки авто на вторичном рынке и как сделать, чтобы оно прослужило как можно дольше? Об этом рассказал Фактам ICTV мастер цеха сервисно-диагностического дилерского центра Автогор Максим Билан.

Что надо сделать сразу после покупки подержанного авто

Прежде всего тебе нужно убедиться в исправности машины. И это стоит сделать еще до подписания соглашения.

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— Самая распространенная ошибка будущих владельцев автомобилей — сначала купить и уже потом гнать ее на сервис, чтобы проверить ее состояние, — объясняет мастер.

Не стоит экономить на диагностике. Подержанные машины нуждаются в тщательной проверке.

Сохранив тысячу гривен на техосмотре, ты можешь потерять в будущем гораздо большую сумму.

Но если ты уже приобрел(-а) транспортное средство без полного техосмотра, его стоит сделать после покупки.

К тому же, если машина не старше десяти лет, обязательно необходима компьютерная диагностика. Это нужно для того, чтобы определить, какие недостатки есть у машины и как их устранить.

В идеале стоит обратиться к официальному дилеру марки выбранного автомобиля. Эксперт сможет определить, попадало ли транспортное средство в ДТП и какой именно ремонт уже получала машина.

Кроме того, сразу после покупки автомобиля обрати внимание, достаточный ли уровень жидкостей в нем. Сосредоточься на:

Охладителе.

Моторном масле.

Горючем.

Омывателе стекол.

Если какой-то жидкости не хватает, ее обязательно нужно залить, чтобы не испортить машину.

Но лучше заменить все жидкости и записать дату, когда это было сделано.

Еще один момент, на который стоит обязательно обратить внимание, — твоя безопасность. Речь идет о диагностике ходовой части и тормозов. Это нужно для того, чтобы во время движения у транспортного средства не отпали колеса и была возможность вовремя остановиться перед препятствием.

На что стоит обратить внимание перед покупкой автомобиля

Транспортное средство лучше покупать непосредственно у владельца, а не через перекупщиков. Таким образом можно узнать историю машины: в каких условиях она хранилась, попадала ли в ДТП, что в ней ремонтировали.

Хороший владелец обязательно записывает серьезные ремонтные работы авто, которые проводил, причем часто с датами, — рассказывает Билан.

И добавляет: не стоит верить, что старая машина может иметь небольшой пробег. Даже если говорят, что на ней просто мало ездили. Вероятно, ей просто скрутили реальный пробег перед продажей.

Поэтому, чтобы не попасть на такие махинации, стоит проходить диагностику, которая поможет определить, меняли ли пробег у автомобиля. Также не стоит верить продавцу, что транспортное средство не битое и не крашеное.

Если позволяет бюджет, лучше заменить расходники. Например, ремень ГРМ, ролики, прокладки, фильтры и т. п., — рассказывает Максим Билан.



Даже если предыдущий владелец это делал, заменив их, ты сможешь быть уверен(-а) в качестве этих запчастей.

Но если ты собираешься приобрести б/у автомобиль и не очень разбираешься в данной теме, лучше перед покупкой посоветоваться со специалистом. Он сможет помочь с выбором марки машины и года выпуска. Это позволит избежать хлопот с ремонтом в будущем.

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