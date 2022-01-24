Пора устраивать расхламление: пять шагов, которые заставят гардероб работать на тебя

Праздники закончились, и пора возвращаться в ежедневную рутину.
На каникулах мы позволяли себе съесть лишние вкусности, понежиться в теплой кровати дополнительный час, перенести встречу с друзьями с утра на вечер и не нервничать из-за тайминга.
Но рабочие будни требуют серьезного режима. Поэтому все вокруг должно работать, как швейцарские часы.
Но рабочие будни требуют серьезного режима. Поэтому все вокруг должно работать, как швейцарские часы.
Думаю, многим знакома ситуация: с утра открываешь шкаф и несколько минут растерянно созерцаешь. А потом наспех хватаешь то, что ближе лежит. И никакого пространства для экспериментов.
Как покорить гардероб и всегда выглядеть на все 100%, расскажу в материале.
Обычно с утра нет времени решать, какой лук выбрать. Но хочется быть собранной, стильной и аккуратной. Чтобы под руку не лезли случайные вещи, выселите из шкафа “нежелательных жителей”.
Во-первых, надо достать все вещи и разложить перед глазами на кровати, диване или на чистом полу.
Во-вторых — устроить одежде игру на выбывание. Расфасуйте предметы гардероба на три категории:
К последней отнесите все, что потеряло актуальность, товарный вид (растянулось, порвалось, и это уже невозможно реанимировать), стало слишком мало или слишком велико и ждет своего дня.
Не держитесь за вещи, которые надоели морально. Вы имеете право изменить стиль.
Говорите “до свидания” одежде, которую вы не носили три и более сезона подряд.
Говорите “до свидания” одежде, которую вы не носили три и более сезона подряд.
Не стоит также беречь блузу, в которой вы защищали дипломную работу, и юбку, купленную с первой зарплаты, как трофей. Они должны стать частью истории и остаться в прошлом.
Все оставшиеся вещи поделите на сезоны. Поскольку изменение температур в наших широтах происходит постепенно, можно опираться не на четыре времени года, а на периоды осень-зима и весна-лето.
Спрячь несезонные вещи подальше, чтобы зимой с верхней полки на тебя не падал пляжный сарафан, а сквозь армию босоножек можно было разглядеть тёплые ботинки.
Спрячь несезонные вещи подальше, чтобы зимой с верхней полки на тебя не падал пляжный сарафан, а сквозь армию босоножек можно было разглядеть тёплые ботинки.
Выберите для таких вещей надежное место подальше от света, влажности и коварных насекомых.
Возможно, вы уверены, что держите каждую вещь в уме. Но уже через неделю после разбора гардероба будете помнить лишь несколько пар джинсов и свитера, которые носите каждый день.
Поэтому советую все плечевые изделия собрать на уровне глаз. А внизу разместить поясные. Предварительно нужно их поделить по сходству: пиджаки к пиджакам, рубашки к рубашкам, брюки к брюкам и так далее.
На самой высокой полке лучше всего хранить шапки, шарфы и аксессуары. Если есть место, там можно поселить и сумочки.
На самой высокой полке лучше всего хранить шапки, шарфы и аксессуары. Если есть место, там можно поселить и сумочки.
А внизу, по логике, должна размещаться обувь (если вы храните ее в гардеробной комнате вместе с одеждой).
Для удобства одежду можно сортировать по назначению: на работу, для отдыха, для занятий спортом и т.д. Каждой группе лучше выделять свое место, чтобы ничего не спутать.
Это существенно сэкономит время на сборы.
Иногда случаются неприятные сюрпризы: берешь в руки вещь, а с ней уже что-то не так.
Поэтому, чтобы вещи служили долго, не пренебрегайте этими правилами:
Благодаря этим правилам одежда всегда будет в идеальном состоянии.
Итак, вы положили все на свои места. Удобное размещение одежды позволит увидеть наглядно, чего не хватает вашим комплектам. И вы поймете, какие позиции просятся в список покупок.
Оптимальное соотношение “низа” и “верха” в гардеробе составляет 1:3. То есть, на одни штаны приходится 2-3 топа.
Оптимальное соотношение “низа” и “верха” в гардеробе составляет 1:3. То есть, на одни штаны приходится 2-3 топа.
Если будете наблюдать перекос, поработайте над восстановлением баланса.
Иногда может не хватать нужной обуви. Из-за чего все юбки и платья лежат без дела. Определите для себя пару, отвечающую и лайфстайлу, и стилистическим потребностям.
Для кого-то такой окажется пара белых кедов, для кого-то — невысокие каблуки.
Как на ладони окажется и цветовая гамма. У каждого человека свой набор любимых оттенков.
Если вас смущает однообразие красок, подумайте, чем бы вы хотели разбавить гардероб. Яркие аксессуары, принты, интересные фактуры станут акцентом в привычной серо-черной палитре.
Если вас смущает однообразие красок, подумайте, чем бы вы хотели разбавить гардероб. Яркие аксессуары, принты, интересные фактуры станут акцентом в привычной серо-черной палитре.
Если же гардероб наоборот слишком пестрый, приобретите несколько базовых вещей нейтральных тонов.
Порядок в шкафу побуждает к новым сочетаниям. Таким образом, вы начнете управлять своим гардеробом. И будете одевать не то, к чему дотянется рука, а то, к чему будет лежать душа.
Но помните, что вещи должны быть не только красивыми, но и качественными, ведь тогда они придают стоимости вашему образу.
Ранее мы рассказывали о том, как купить качественную одежду и почему стоит смотреть на состав вещей.