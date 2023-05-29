Лучшие дни для ухода и подкормки: посевной календарь на июнь 2023

В июне начинается новый этап ухода за растениями. Их нужно больше поливать, сапать, подвязывать и обрабатывать от вредителей. Также это время, когда можно собрать первые урожаи. Читай в нашем материале посевной календарь на июнь 2023 и планируй уход в благоприятные дни.
Большая часть июня порадует огородников и садоводов, ведь благоприятных для работы дней будет аж 17! В эти дни фазы Луны способствуют полезной работе и уходу за растениями. Поэтому планируй посев заранее.
Эти дни подходят не только для посева, но и пикирования, подкормки, обрезки растений, а также для борьбы с вредителями.
Первые дни лета прекрасно подходят для высадки и ухода за редисами, зеленым луком, чесноком, помидорами, перцами, баклажанами и огурцами. В это время также можно уделить внимание зелени.
Шестого и седьмого июня следует уделить внимание проращиванию семян, подкормке культур органическими удобрениями, а также уходу за корнеплодами и травами.
Благоприятные дни для полива растений и подкормки органикой. В это время удели внимание свекле, картофелю, редьке и капусте.
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Эти даты подходят для проращивания семян и пикирования культур в огороде. Можно подкармливать растения, особое внимание удели картофелю, сортам капусты, фенхелю и топинамбуру.
Луна в фазе роста, потому проращивать семена не просто можно, но и нужно. Можно вносить минеральные удобрения, поливать грядки и заботиться об огурцах, помидорах, кабачках и тыквах.
Благоприятные дни для ухода за баклажанами, огурцами, всеми видами капусты, кукурузы и травами.
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