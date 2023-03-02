Постный яблочный пирог: рецепты со свежими фруктами или вареньем

Очень часто в Великий пост многим людям хочется чего-то сладкого и домашнего. Мы привыкли делать выпечку с добавлением яиц, молочных продуктов и т.д.

Но если ты держишь строгий пост, можно приготовить пирог без добавления запрещенных продуктов. Как приготовить постный яблочный пирог — читай в материале.

Постный яблочный пирог: рецепт приготовления в духовке

Ингредиенты:

Сейчас также смотрят

4 яблока;

150 мл яблочного сока;

1 ч л разрыхлителя;

150 г пшеничной муки;

100 г сахара;

50 г подсолнечного масла;

корица и ваниль по вкусу;

1 ст л сахара и 100 мл подсолнечного масла — для смазывания.

Способ приготовления:

В первую очередь в большой миске соедини сыпучие ингредиенты. Добавь туда муку, сахар, разрыхлитель, ваниль и корицу. Перед этим лучше муку просеять. Сок смешай с маслом и влей к сухим ингредиентам. Перемешай тесто до однородной массы. Оно должно выйти жидким. Помой яблоки и очисть их. Нарежь тонкими дольками. Вмешай яблоки в тесто и оставь на 15 минут. Форму для выпечки смажь подсолнечным маслом. Выпекай пирог 30 минут при 180°. Для смазывания раствори сахар в масле и смажь этим сиропом верх пирога. Затем отправь его в духовку ещё на 10 минут.

Постный яблочный тертый пирог с яблочным вареньем

Ингредиенты:

500 г муки;

400 г яблочного варенья;

2 ч.л разрыхлителя;

180 г сахара;

160 мл воды;

120 мл подсолнечного масла;

щепотка соли и щепотка ванилина.

Способ приготовления:

В первую очередь соедини в большой миске воду, сахар и масло. Добавь туда разрыхлитель, соль и ванилин. Всыпь просеянную муку и замеси тесто. Отрежь треть теста и положи в морозилку на 30 минут, а остальное тесто на то же время положи в холодильник. Потом дно формы для запекания застели бумагой для выпечки. Тесто из холодильника распредели по дну формы и сделай бортики. Выложи всю начинку из варенья. Тесто из морозилки натри на крупной терке и выложи на варенье. Запекай пирог в духовке 45 минут при 180°.

А сразу после Великого поста начинается Пасха. Читай, когда празднуют Пасху в 2023 году, в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.