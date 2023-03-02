Постный яблочный пирог: рецепты со свежими фруктами или вареньем

Очень часто в Великий пост многим людям хочется чего-то сладкого и домашнего. Мы привыкли делать выпечку с добавлением яиц, молочных продуктов и т.д.
Но если ты держишь строгий пост, можно приготовить пирог без добавления запрещенных продуктов. Как приготовить постный яблочный пирог — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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