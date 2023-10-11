Потеют окна в машине: почему так происходит и что с этим делать

Окна чаще всего запотевают именно в дождливую погоду. И это — довольно большая проблема для многих автомобилистов. К тому же, не каждый знает, что нужно делать в таких случаях. Почему потеют стекла в автомобиле и что с этим делать — читай в материале.
Чаще всего окна потеют в плохую погоду. Тем самым проблема перерастает в следующие затруднения:
Если ты новичок в этом деле, лучше воспользуйся следующими лайфхаками:
Также частыми проблемами, которые сопутствуют потению окон, являются следующие факторы:
Читай, как безопасно управлять автомобилем зимой.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.