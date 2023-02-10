“Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання…” Поздравления с Днем Святого Валентина

В темные времена, когда беда пытается охватить весь мир, важно сохранять в себе светлые чувства. Одним из самых мощных не зря считают любовь, которой посвящают поэзию и прозу, а также особый день — День Святого Валентина.

Но, к сожалению, не все умеют выразить те страстные чувства, которые скрылись от холода внешнего мира. Что тогда делать в такой особый день и когда так хочется сказать о любви?

Не беспокойся, Вікна подобрали для тебя несколько простых и одновременно уместных поздравлений с Днем Святого Валентина. А также не забыли о вечных классиках, которых ты всегда можешь процитировать своей любви.

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Поздравление с Днем Святого Валентина в прозе

С Днем влюбленных! Желаю, чтобы всегда были рядом согревающие сердце родные руки и душа, которая любит, несмотря на самые злые морозы. Дари любовь и не отталкивай ее. Пусть твое сердце всегда будет влюбленным!

Ты — целая вселенная для кого-то. Вспомни это, когда чувствуешь, что света не хватает не только снаружи, но и внутри. Любовь способна дать силы для побед и приблизить приход весны. С Днем Святого Валентина!

Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду, а мир, кажется, полон чудес. Пусть это волшебное чувство коснется твоего сердца и никогда не оставляет в паре со счастьем. С Днем Святого Валентина!

Поздравляю с Днем Святого Валентина! С Днем всех влюбленных! Любовь действительно умеет творить чудеса. Пусть это волшебное чувство наполняет сердце до краев. Чувствуй ее не только в этот день, но и в самые темные времена.

Как сила тяжения сближает планеты, так и любовь соединяет людей. Желаю как можно скорее найти это волшебное чувство, способное творить чудеса. И самое важное — никогда его не терять! С Днем Святого Валентина!

Поздравления с Днем Святого Валентина в стихах

Если ты вдруг чувствуешь, что болеешь,

Ведешь себя, словно дурачишься,

Нет сил спать, есть или умываться,

Знай — тебе повезло влюбляться!

Кто любит — тот побеждает,

Верующий и горящий душой

Сойдется с мечтой своей!

С Днем Святого Валентина!

Люди любят и целуют,

Всем сердца свои даруют.

Влюбится сегодня чудесно —

Сегодня это будет уместно!

Как поздравить с Днем Святого Валентина словами вечных романтиков

Генрих Гейне

Стоят веками звезды

Недвижно в небесах

И друг на друга смотрят

С тоской любви в глазах.

И говорят друг с другом

Тем чудным языком,

Что никакому в мире

Лингвисту не знаком.

Но я разгадал его тайны,

И мне не забыть тот язык:

Грамматикой служил мне

Любимой нежный лик.

Уильям Шекспир

Трудами изнурен, хочу уснуть,

Блаженный отдых обрести в постели.

Но только лягу, вновь пускаюсь в путь —

В своих мечтах — к одной и той же цели.

Мои мечты и чувства в сотый раз

Идут к тебе дорогой пилигрима,

И, не смыкая утомленных глаз,

Я вижу тьму, что и слепому зрима.

Усердным взором сердца и ума

Во тьме тебя ищу, лишенный зренья.

И кажется великолепной тьма,

Когда в нее ты входишь светлой тенью.

Мне от любви покоя не найти.

И днем и ночью — я всегда в пути.

Если тебе надоело в сотый раз кричать в экран Джеку, чтобы он вылез к Розе и не умирал в глубинах Атлантического океана, то предлагаем тебе несколько хороших фильмов о любви, которые точно стоит посмотреть!

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