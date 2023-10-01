Лучше, чем герои Marvel! Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2023

День защитников и защитниц Украины для нас имеет особое значение.
В этот день мы поздравляем всех тех, кто защищал нашу страну и продолжает это делать после полномасштабного вторжения России в Украину.
Именно этим людям мы благодарны за то, что имеем возможность жить, любить и верить в победу нашей страны в городах, где не ведутся боевые действия.
Лучшие поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в стихах и картинках смотри в материале.
В Украине мы десятилетиями отмечали праздник День защитника Отечества зимой, 23 февраля. Но в 2014 году настал конец этой советской традиции.
День защитника Отечества — один из самых важных праздников России, которая напала на Украину и убивает наших жителей.
Указ о том, чтобы отдавать честь мужеству и героизму защитников Украины именно осенью, в великий праздник всех верующих — Покрову, подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в октябре 2014 года.
Год назад Рада переименовала День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.
Год назад Рада переименовала День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.
Это было сделано, поскольку на службу в Вооруженных силах вступает большое количество женщин.
А с 2023 в связи с переходом на новый церковный календарь отмечать День защитников и защитниц Украины мы будем 1 октября.
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Поздравляю с великим праздником — Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо за твою отвагу, бесстрашие и патриотизм!
В этот день хочу от всего сердца пожелать тебе веры, мира, стойкости и мужества. Пускай тебя никогда не покидает успех и добро!
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Поздравляю тебя с праздником! Желаю, чтобы ты и все твои родные всегда были в безопасности. Пусть День защитников и защитниц будет наполнен только приятными моментами!
Крепкого здоровья, благополучия и любви! Мирного неба и исполнения всех желаний!
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Пусть Бог всегда защищает тебя от всех бед! В этот важный день хочу пожелать тебе здоровья, удачи в службе и карьерного роста!
Пусть дома тебя всегда ждут родные и дорогие сердцу люди. Мирного неба над головой и счастья тебе!
С праздником! Ты — самый лучший пример отважного и смелого человека! Благодарю тебя за преданность Украине, за то, что с каждым днем ты приближаешь долгожданную победу.
Именно благодаря твоему труду я могу спокойно ходить по родной земле и делать привычные дела. Огромное спасибо! Очень крепко обнимаю! С праздником!
С Днем защитников и защитниц Украины! Всегда помни о том, что мы ждем тебя каждый день жизни на этой Земле!
Наш самый храбрый и неимоверно ответственный герой, будь всегда под Божьей защитой! Знай о том, что мы все скучаем и любим тебя.
Веры, исполнения всех желаний и мечт! С праздником!
В сегодняшний светлый день все защитники и защитницы нашей Украины празднуют невероятный праздник. Спасибо вам, герои!
Желаю вам здоровья, мудрости, успехов! Чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже. Мы все ждем вас дома живыми и здоровыми! Мира, любви и счастья вам!
С праздником! Твоя работа — это настоящий подвиг! Спасибо за твое храброе сердце, мужественность и несокрушимость!
Побольше тебе сил, хороших эмоций и здоровых родных! Оставайся всегда на связи! Слава Украине!
Фото: ОК Південь/Facebook
Мы молимся за вас, наши родные,
Наши любимые, отважные герои!
Мы с вами мысленно
В словах и разговорах
И в сердце с вами — Бога о вас молим!
Ты — наша защита и опора,
Ты — наш главный и любимый человек
Будь же нам всегда-всегда здоровым!
Будь примером всем всегда навек!
Сидишь в окопе и принимаешь поздравления,
И я хочу поздравить от души.
Спасибо, наша слава и восхищение
Сегодня и всегда — только тебе!
Обязательно поздравь сегодня всех тех, кто ценой своей жизни защищает наши.
Помни, что каждое сообщение, каждое теплое слово и звонок из дома придает нашим сильным военным уверенность.
Именно эти действия делают праздник по-настоящему радостным.
Редакция Вікон присоединяется к поздравлениям с Днем защитников и защитниц Украины и хочет выразить благодарность всем тем, кто днями и ночами бережет наш сон и мирную жизнь.
Вы все для нас — настоящие герои! Мы благодарны всем нашим военным за то, что с каждым днем ценой собственной жизни вы приближаете победу Украины!
Мы желаем вам, чтобы день, которого мы ждем уже много времени, наконец-то настал, и вы вернулись к своим родным, почувствовали тепло родного дома и до боли в груди обняли всех своих близких!
С праздником вас, наша главная гордость и защита!
Также мы чтим память героев, лучших сыновей и дочерей Украины, которые погибли в этой войне.
Они для нас — пример мужества и любви к Украине.
Едва ли не весь мир восхищается мастерством главнокомандующего ВСУ. Ранее мы рассказывали историю Валерия Залужного и его путь в военном деле.
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