Поздравления с первым днем осени: как оригинально поздравить родственников, друзей и коллег

В первый день осени не все радуются наступлению более прохладного времени, началу учебного года и другим элементам, которые приносит с собой это золотое время. Ведь грустить о лете — неотделимая часть утренней тоски, окутывающей нас утром 1 сентября.

Однако даже после окончания теплого лета, мы продолжаем поздравлять друг друга с началом нового времени года. С первым днем осени: поздравления в стихах и прозе — читай в материале.

С первым днем осени: поздравления в прозе

Поздравляю с первым днем осени! Пусть эта необыкновенно красивая пора станет началом чего-то невероятно замечательного в твоей жизни. Чтобы эта осень яркими красками нарисовала тебе счастье и любовь, победу и яркие воспоминания, веру и любовь! Чтобы в лучах осеннего солнца нежилось твое сердце, а ветер добрых перемен не обходил твою душу.

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Я поздравляю с началом осени и желаю ярких красок, уверенности и любви. Пусть душа наполняется осенним спокойствием, звуками листьев, ручейками светлых надежд. Пусть в твоем доме будет тепло, уютно и гармонично, несмотря на погоду.

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Поздравляю с первым днем осени! Пусть в сказку превратятся дни серебристой паутины и ярких красок природы, пусть чувством невыразимой радости и ощущением настоящей свободы наполнится душа. Пусть твое сердце откроет двери в добрую страну осенних приключений и поэтических строк.

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Поздравляю! Пусть эта осень принесет тебе яркие впечатления, изобилие, семейное благополучие и душевное спокойствие. Пусть она радует тебя своими дарами, будет гармоничной и теплой. С первым днем осени!

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С приходом осени! Желаю, чтобы эта осень была теплой, яркой, красочной и незабываемой. Чтобы твоя душа чувствовала только наполненность, яркие краски и покой. Чтобы в ней никогда не было места для печали, а летние воспоминания грели душу в самые холодные дни.

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Поздравления с первым днем осени в стихах

Ах, осень, чудная пора…

С деревьев падает листва

И золотом всё укрывает.

Теплом нас осень согревает.



Пусть счастье нам она приносит,

Ненастья дальше все уносит,

Приносит радость и уют,

Собрав всё лучшее вокруг.



***

В осеннее время больше хочется тепла,

И слова, что так душу согревает!

Уютом дом наполнится сполна,

А утром — время зелени и чая.

***

Вот и осень прилетела

На крыльях золотых своих!

Желаю счастья без предела,

Пусть ярким будет каждый миг!



Пускай осенние мотивы

Вам легкий ветер напоет!

Пусть много-много позитива

Вам эта осень принесет!



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