Поздравления с первым днем осени: как оригинально поздравить родственников, друзей и коллег

В первый день осени не все радуются наступлению более прохладного времени, началу учебного года и другим элементам, которые приносит с собой это золотое время. Ведь грустить о лете — неотделимая часть утренней тоски, окутывающей нас утром 1 сентября.
Однако даже после окончания теплого лета, мы продолжаем поздравлять друг друга с началом нового времени года. С первым днем осени: поздравления в стихах и прозе — читай в материале.
Поздравляю с первым днем осени! Пусть эта необыкновенно красивая пора станет началом чего-то невероятно замечательного в твоей жизни. Чтобы эта осень яркими красками нарисовала тебе счастье и любовь, победу и яркие воспоминания, веру и любовь! Чтобы в лучах осеннего солнца нежилось твое сердце, а ветер добрых перемен не обходил твою душу.
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Я поздравляю с началом осени и желаю ярких красок, уверенности и любви. Пусть душа наполняется осенним спокойствием, звуками листьев, ручейками светлых надежд. Пусть в твоем доме будет тепло, уютно и гармонично, несмотря на погоду.
Поздравляю с первым днем осени! Пусть в сказку превратятся дни серебристой паутины и ярких красок природы, пусть чувством невыразимой радости и ощущением настоящей свободы наполнится душа. Пусть твое сердце откроет двери в добрую страну осенних приключений и поэтических строк.
Поздравляю! Пусть эта осень принесет тебе яркие впечатления, изобилие, семейное благополучие и душевное спокойствие. Пусть она радует тебя своими дарами, будет гармоничной и теплой. С первым днем осени!
С приходом осени! Желаю, чтобы эта осень была теплой, яркой, красочной и незабываемой. Чтобы твоя душа чувствовала только наполненность, яркие краски и покой. Чтобы в ней никогда не было места для печали, а летние воспоминания грели душу в самые холодные дни.
Ах, осень, чудная пора…С деревьев падает листваИ золотом всё укрывает.Теплом нас осень согревает.Пусть счастье нам она приносит,Ненастья дальше все уносит,Приносит радость и уют,Собрав всё лучшее вокруг.
В осеннее время больше хочется тепла,
И слова, что так душу согревает!
Уютом дом наполнится сполна,
А утром — время зелени и чая.
Вот и осень прилетелаНа крыльях золотых своих!Желаю счастья без предела,Пусть ярким будет каждый миг!Пускай осенние мотивыВам легкий ветер напоет!Пусть много-много позитиваВам эта осень принесет!
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