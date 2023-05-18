Праздник Николая Чудотворца в мае 2023: дата, традиции и поздравления в прозе

Святителя Николая Чудотворца чтят православные верующие. Он — покровитель детей, влюбленных, торговцев, моряков и защитник невинно осужденных.

Многие люди обращаются к нему в молитве с просьбой о помощи. Праздник Николая Чудотворца в мае 2023 года празднуют 22 числа. О традициях и поздравлениях в праздник Николая Чудотворца — читай в материале.

Праздник Николая Чудотворца в мае: когда празднуют

Традиционно отмечают Николая зимой и весной. В эти дни в храмах проводят Богослужение, а родители готовят для малышей подарки. Важно отметить, что дата Николая Чудотворца непереходная. Ежегодно она отмечается 22 мая.

Согласно преданию, в этот день святой обходит всю Землю и изгоняет нечисть из человеческого мира.

День Святого Николая Угодника в мае: традиции

В день Николая весеннего верующие ходят на церковную службу и молятся святому. У святого просят здоровья, мира, лечения от болезней, легких родов, счастливого пути путешественникам. В этот день предки выводили лошадей на пастбища и окропляли их святой водой.

Крестьяне обходили поля и осматривали посевы. Также давали милостыню нуждающимся. Если в христианские праздники церковь не позволяет работать физически, то в этот день все наоборот.

В этот день нежелательно:

пользоваться ткацкими принадлежностями;

стричься;

есть мясо;

оскорблять детей и отказывать им;

ссориться, браниться;

злоупотреблять алкоголем.

День Николая Чудотворца в мае: поздравления

В этот день от всей души хочу пожелать с крепким здоровьем и доброй надеждой продолжать свой жизненный путь. Пусть добрый покровитель Николай пошлет изобилия и счастья, пусть никогда не устанут крылья от полетов любви, пусть всегда в твоих руках будет удача.

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В день Николая Чудотворца желаю здоровья и любви, благополучия и счастья, надежды и удачи, мира и добра! Пусть Николай помогает отпускать оскорбления и забывать плохие дни, чтобы в твоей жизни всегда будет радость! Пусть майские лучи растопят твою неуверенность, пусть сердце твое откроется для новых мечтаний и поисков!

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С праздником! Желаю вдохновения и любви. Желаю отрады души и изобилия. Пусть Святой Николай хранит твой дом от бед, семью от зависти и горя, а двор от бедности и неудач. Желаю крепкого здоровья, бравых сил, Доброй надежды, крепкой веры, мира и радости.

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Поздравляю! В этот день я хочу пожелать тебе мира, радости, хороших моментов и интересных страниц жизни! Пусть Николай Чудотворец дарует тебе покой и вдохновение!

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