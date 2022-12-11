Великомученица и покровительница женщин. День святой Варвары — когда отмечают и какие традиции

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 декабря 2022, 14:30
Свято Варвари коли й що не можна робити
Фото: Pexels

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