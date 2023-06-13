Pride Month 2023: что тебе следует знать о ЛГБТ+, их флагах и значении в современном мире

Украина постепенно сбрасывает с себя оковы стереотипов и дискриминационных предубеждений. Мы узнаем новое, ранее табуированное и, казалось, неприемлимое. И теперь большинство из нас откровенно поддерживает ЛГБТ+, всячески освещает проблему в нашем обществе.

Июнь — традиционно месяц, в течение которого ЛГБТ+ сообщество и другие люди чествуют прогресс, достигнутый в правах и свободах для себя. Почему июнь считается Pride Month. Что стоит знать об этих днях и о чем нам говорят флаги ЛГБТ+ — рассказываем дальше.

Всегда вместе: едины в разнообразии — это своевременное напоминание о том, что все люди, независимо от того, кем они являются, кого любят, как видят и определяют себя, рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, — пишут в Европейской службе внешних связей к Pride Month 2023 года.

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Pride Month: что это такое и когда отмечается

Уже более 50 лет мировое сообщество организует множество образовательных и развлекательных мероприятий в городах разных стран. Бренды одежды выпускают коллекции с символикой ЛГБТ+, а в городах развеваются флаги сообщества.

Июнь был избран месяцем прав ЛГБТ+ людей не просто так. 28 июня 1969 года в Нью-Йорке, в одном из гей-клубов города, полицейские провели очередной рейд.

Тогда гомосексуальные действия даже между двумя взрослыми людьми считались безнравственными и уголовным преступлением на всей территории США. В 20 штатах США даже существовал закон, согласно которому можно было задержать любого человека по подозрению в гомосексуальности.

Наказанием могло быть пожизненное содержание в психбольнице.

Первой, кто выступил против такой политики страны, стала темнокожая трансгендерная женщина. Она бросила камень в полицейского во время очередного рейда. Так начался пятидневный бунт с применением силы против активистов.

В это время состоялся первый Прайд. С этого времени июнь традиционно является месяцем прав ЛГБТ+ сообщества.

Pride Month 2023: какая ситуация в Украине

В мире Pride Month считается чем-то праздничным, ведь мировое сообщество отмечает все достижения в области прав для ЛГБТ+ людей.

В Украине же Pride Month остается все событием, которое напоминает: ЛГБТ+ сообщество все еще находится в контексте борьбы за права.

Поэтому в Украине Pride Month также называют Маршем Равенства, ведь у нас до сих пор остается актуальной правовая сфера: об узаконении браков, усыновлении детей и равных возможностях людей в таких союзах.

Что означают флаги ЛГБТ+ сообщества

Первый универсальный символ борьбы за равенство и права для ЛГБТ+ людей во всем мире появился на площади Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско ко Дню гей-прайда 25 июня 1978 года. Его разработал Гилберт Бейкер, открытый художник-гей и активист.

С годами количество флагов увеличилось в соответствии со спектром ЛГБТ+ — лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры и другие разработали собственные флаги.

Флаг гордости Гилберта Бейкера

В 1977 году Гилберт Бейкер получил задачу придумать флаг Прайда. Флаг стал символическим, где каждый цвет несет свой смысл:

ярко-розовый — секс;

красный — жизнь;

оранжевый — лечение;

желтый — солнечный свет;

зеленый — природа;

бирюзовый — магия и искусство;

индиго — покой;

фиолетовый — дух.

Традиционный флаг гей-прайда

Традиционный флаг гей-прайда, в котором есть шесть цветов, используется чаще всего.

Флаг QPOC

К традиционным цветам также добавляют черный и коричневый для обозначения цветных людей Queer.

Флаг гордости прогресса

Идея углубить смыслы и включить ещё больше гендеров в флаг гордости прогресса принадлежит Даниелю Квазару.

Значение цветов во флаге гордости прогресса таково:

черно-коричневый — квир-сообщества Black & Lantinx;

флаг трансгендеров — трансгендерные сообщества;

красный — жизнь;

оранжевый — исцеление;

желтый — солнечный свет;

зеленый — природа;

синий — гармония и мир;

фиалка — дух.

Флаг бисексуалов

Этот флаг появился в 1998 году благодаря Майклу Пейджу. Он хотел привлечь внимание к бисексуальности людей, где на стереотипные цвета для мальчиков — голубой, и девочек — розовый, накладывается ещё лавандовый, как знак любви к обоим полам.

Значение цветов флагов бисексуалов:

розовый — представляет влечение к лицам одного пола;

фиолетовый — представляет тягу к двум статьям;

синий — представляет тягу к тем, кто идентифицирует себя как другой пол.

Флаг пансексуалов

Флаг пансексуалов появился в 2010 году для того, чтобы отличить пансексуальность от бисексуальности.

Значения цвета флага пансексуалов:

розовый — представляет тягу к тем, кто идентифицирует себя как женщина;

желтый — представляет тягу к тем, кто идентифицирует себя как гендерквир, небинарный, агендерный, андрогинный или к тем, кто не идентифицирует себя на бинарной системе мужчина-женщина.

синий — представляет тягу к тем, кто идентифицирует себя как мужчина.

Флаг асексуалов

Значение цвета в флаге асексуалов:

черный — асексуальность;

серый — серо-асексуальность и демисексуальность;

белый — неполые партнеры и союзники;

фиолетовый — сообщество.

Флаг лесбиянок

В 2018 году новая версия флага лесбиянок одержала больше цветов, чтобы отметить (сверху вниз) гендерное несоответствие, независимость, сообщество, уникальные отношения с женственностью, беззаботность и мир, любовь и секс, женственность. Дискуссия о представительстве продолжается.

Значение цветов флага:

Красный, фиолетовый и розовый цвета представляют традиционно женские цвета.

Прямой флаг союзников

Это комбинация разных символов. Флаг показывает единство между ЛГБТ+ сообществом и союзниками.

Значение цветов прямого флага союзников:

А — обозначает союзников, поскольку А — первая буква слова;

Цвета радуги — представляет сообщество ЛГБТК+;

Черно-белые полосы представляет гетеросексуальных и/или цисгендерных людей.

Это лишь часть всех официальных флагов ЛГБТ+ сообщества.

Почему нам важно защищать ЛГБТ+ сообщество и как во время войны ЛГБТ+ люди уходят на фронт — мы рассказывали в нашем другом материале.

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