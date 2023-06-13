Pride Month 2023: что тебе следует знать о ЛГБТ+, их флагах и значении в современном мире

Украина постепенно сбрасывает с себя оковы стереотипов и дискриминационных предубеждений. Мы узнаем новое, ранее табуированное и, казалось, неприемлимое. И теперь большинство из нас откровенно поддерживает ЛГБТ+, всячески освещает проблему в нашем обществе.
Июнь — традиционно месяц, в течение которого ЛГБТ+ сообщество и другие люди чествуют прогресс, достигнутый в правах и свободах для себя. Почему июнь считается Pride Month. Что стоит знать об этих днях и о чем нам говорят флаги ЛГБТ+ — рассказываем дальше.
Всегда вместе: едины в разнообразии — это своевременное напоминание о том, что все люди, независимо от того, кем они являются, кого любят, как видят и определяют себя, рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, — пишут в Европейской службе внешних связей к Pride Month 2023 года.
Уже более 50 лет мировое сообщество организует множество образовательных и развлекательных мероприятий в городах разных стран. Бренды одежды выпускают коллекции с символикой ЛГБТ+, а в городах развеваются флаги сообщества.
Июнь был избран месяцем прав ЛГБТ+ людей не просто так. 28 июня 1969 года в Нью-Йорке, в одном из гей-клубов города, полицейские провели очередной рейд.
Тогда гомосексуальные действия даже между двумя взрослыми людьми считались безнравственными и уголовным преступлением на всей территории США. В 20 штатах США даже существовал закон, согласно которому можно было задержать любого человека по подозрению в гомосексуальности.
Наказанием могло быть пожизненное содержание в психбольнице.
Наказанием могло быть пожизненное содержание в психбольнице.
Первой, кто выступил против такой политики страны, стала темнокожая трансгендерная женщина. Она бросила камень в полицейского во время очередного рейда. Так начался пятидневный бунт с применением силы против активистов.
В это время состоялся первый Прайд. С этого времени июнь традиционно является месяцем прав ЛГБТ+ сообщества.
В мире Pride Month считается чем-то праздничным, ведь мировое сообщество отмечает все достижения в области прав для ЛГБТ+ людей.
В Украине же Pride Month остается все событием, которое напоминает: ЛГБТ+ сообщество все еще находится в контексте борьбы за права.
Поэтому в Украине Pride Month также называют Маршем Равенства, ведь у нас до сих пор остается актуальной правовая сфера: об узаконении браков, усыновлении детей и равных возможностях людей в таких союзах.
Первый универсальный символ борьбы за равенство и права для ЛГБТ+ людей во всем мире появился на площади Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско ко Дню гей-прайда 25 июня 1978 года. Его разработал Гилберт Бейкер, открытый художник-гей и активист.
С годами количество флагов увеличилось в соответствии со спектром ЛГБТ+ — лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры и другие разработали собственные флаги.
В 1977 году Гилберт Бейкер получил задачу придумать флаг Прайда. Флаг стал символическим, где каждый цвет несет свой смысл:
Традиционный флаг гей-прайда, в котором есть шесть цветов, используется чаще всего.
Pexels
К традиционным цветам также добавляют черный и коричневый для обозначения цветных людей Queer.
Идея углубить смыслы и включить ещё больше гендеров в флаг гордости прогресса принадлежит Даниелю Квазару.
Значение цветов во флаге гордости прогресса таково:
Этот флаг появился в 1998 году благодаря Майклу Пейджу. Он хотел привлечь внимание к бисексуальности людей, где на стереотипные цвета для мальчиков — голубой, и девочек — розовый, накладывается ещё лавандовый, как знак любви к обоим полам.
Значение цветов флагов бисексуалов:
Флаг пансексуалов появился в 2010 году для того, чтобы отличить пансексуальность от бисексуальности.
Значения цвета флага пансексуалов:
Значение цвета в флаге асексуалов:
В 2018 году новая версия флага лесбиянок одержала больше цветов, чтобы отметить (сверху вниз) гендерное несоответствие, независимость, сообщество, уникальные отношения с женственностью, беззаботность и мир, любовь и секс, женственность. Дискуссия о представительстве продолжается.
Значение цветов флага:
Это комбинация разных символов. Флаг показывает единство между ЛГБТ+ сообществом и союзниками.
Значение цветов прямого флага союзников:
Это лишь часть всех официальных флагов ЛГБТ+ сообщества.
Почему нам важно защищать ЛГБТ+ сообщество и как во время войны ЛГБТ+ люди уходят на фронт — мы рассказывали в нашем другом материале.
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