Прививка деревьев весной 2023: способы, инструменты и сроки

Прививку садовых деревьев осуществлять нелегко. Особенно, если ты — новичок в этом деле. Но если следовать всем правилам, это можно сделать без нервов и больших расходов. Прививка деревьев весной: как сделать и что для этого нужно — читай в материале.

Прививка деревьев весной: сроки работ

Прививку называют самым оптимальным способом размножения плодовых деревьев. Но перед тем, как ее проводить, следует выбрать правильные сроки для работ. Весенняя прививка деревьев наиболее оптимальна с началом активного сокодвижения.

Не существует конкретных сроков прививки деревьев весной. В каждом регионе — по своему. Также на это влияет погода. Но в целом прививают деревья с начала марта по конец мая.

Важно помнить, что если почки уже начали рости, то прививка, вероятнее всего, не приживется. Температура для хорошего срастания колеблется от 10 до 15 градусов.

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Прививка плодовых деревьев весной: что для этого нужно

Для процедуры тебе нужно будет взять:

садовый секатор;

нож;

маленький топор;

кисточка;

для того чтобы скрепить черенок, берут любой обвязочный материал.

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Прививка деревьев весной: как сделать

Существует множество способов проведения прививки для деревьев. Самые популярные из них:

Окулировка. С помощью такого метода можно прививать спящую почку под кору молодого побега (не более 1 см толщиной). Привой должен быть в длину не менее 3 см и обязательно захватывать древесину. Копулировка. Для прививки сопоставимых по толщине привоя и подвоя используют этот метод. Сращиваемые части нужно плотно приложить друг к другу срезами. За кору. Черенки привоя нужно установить под кору подвоя, обычно это скелетная ветвь либо ствол старого дерева. Толщина подвоя в этом случае кратно превышает толщину привоя. В разрез. Черенок привоя должен иметь меньшую толщину, чем подвой. Прививаемую ветвь, заточенную в форме клина, нужно вставить в боковой разрез, соединяя ткани. В расщеп. Для замены или восстановления кроны плодового дерева подвой расщепляют на 2 или 4 части и вставляют в расщеп аналогичное число черенков привоя.

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