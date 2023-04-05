Прививка деревьев весной 2023: способы, инструменты и сроки

Прививку садовых деревьев осуществлять нелегко. Особенно, если ты — новичок в этом деле. Но если следовать всем правилам, это можно сделать без нервов и больших расходов. Прививка деревьев весной: как сделать и что для этого нужно — читай в материале.
Прививку называют самым оптимальным способом размножения плодовых деревьев. Но перед тем, как ее проводить, следует выбрать правильные сроки для работ. Весенняя прививка деревьев наиболее оптимальна с началом активного сокодвижения.
Не существует конкретных сроков прививки деревьев весной. В каждом регионе — по своему. Также на это влияет погода. Но в целом прививают деревья с начала марта по конец мая.
Не существует конкретных сроков прививки деревьев весной. В каждом регионе — по своему. Также на это влияет погода. Но в целом прививают деревья с начала марта по конец мая.
Важно помнить, что если почки уже начали рости, то прививка, вероятнее всего, не приживется. Температура для хорошего срастания колеблется от 10 до 15 градусов.
Для процедуры тебе нужно будет взять:
Существует множество способов проведения прививки для деревьев. Самые популярные из них:
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