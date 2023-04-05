Прививка деревьев весной 2023: способы, инструменты и сроки

Анна Голишевская, редактор сайта 05 апреля 2023, 14:45
Прививка
Фото: Unsplash

Больше новостей
Інвалідність
Во время войны это еще проще: как оформить инвалидность в Украине
Підживлення лохини навесні 2023: коли і чим підживлювати
Никаких органических удобрений! Как и чем подкармливать садовую голубику весной
Історія навідниці гармати Ластівки про життя на фронті
Артиллерийские и жизненные ориентиры несколько похожи — история наводчика пушки Ласточки о жизни на фронте и боевых задачах
Як випрати іржу з одягу: найефективніші способи
Тебе поможет кислота! Рассказываем эффективные способы, как убрать ржавчину с одежды
Смотреть больше

Материалы по теме

Підживлення лохини навесні 2023: коли і чим підживлювати
Никаких органических удобрений! Как и чем подкармливать садовую голубику весной
Кукурудза
Когда сажать кукурузу весной по обычному и лунному календарю
насіння
Когда сеять люцерну весной: оптимальные сроки посадки
місячний календар
Садоводства и огородничества время! Лунный посевной календарь на апрель 2023 года

Видео
0:02:24
Волонтерство

Два джипа и “скорая” за домашнюю выпечку! У волонтеров из Франковска есть свой секрет
Карта бойових дій в Україні
Отражены около 20 атак противника на Бахмутском направлении: карта боевых действий в Украине 5 апреля в режиме онлайн
0:03:44
Оборона Чернігова
Чернигов сдерживал 20 тысяч оккупантов! Как обороняли город — рассказывают нацгвардейцы
0:02:27
Днепр такси
В Днепре появилось необычное такси: водителю помогает собачка Бени
0:06:02
Александра Андрияшина
“Мы напоминаем о главном и тихо молимся”: первая в Украине женщина – военный капеллан о трудностях в работе
0:10:41
Черги на кордоні з Польщею: куди їдуть українці
Огромные очереди на границе с Польшей: почему возникли и куда едут украинцы
0:02:15
британські фермери
Пикапы для мира: британские фермеры организовали акцию в поддержку ВСУ
0:04:36
Павло Юхимчук
От смерти в Бахмуте спас телефон! Невероятная история бойца 93-й бригады
0:10:41
Скільки ухилянтів ловлять на кордоні
Отказывать приходится ежедневно. Сколько уклонистов ловят на границе
0:07:17
Карта бойових дій в Україні
Бахмут, Авдеевка и Марьинка — в эпицентре внимания врага: карта боевых действий в Украине 4 апреля в режиме онлайн
Больше видео
Інвалідність
Читать дальше
Во время войны это еще проще: как оформить инвалидность в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь