Прощай, звание пират: что означает подписание закона о музыкальном роялти

С давних времен образ пирата романтизируют, а когда-то их даже посвящали в рыцари. Однако мир меняется, и законодательство в Украине не исключение, поэтому теперь пиратством, хотя и музыкальным, у нас заниматься будет не так просто.

Конечно же, многие приспособились просто найти через поиск нужную песню и скачать. Но с появлением новых сервисов потокового аудио и подписанием президентом Украины Владимиром Зеленским закона № 5572 о разделе вознаграждения между авторами и правопреемниками привычки все же придется изменить.

Об этом сообщила общественная организация Украинское агентство авторских и смежных прав (УААСП).

Проблема музыкального роялти

Каждый год ближе к весне Международный альянс по интеллектуальной собственности публикует свой список стран, ставших на путь Джека Воробья. И практически каждый раз новости взрываются заголовками, что Украина снова является пиратом № 1 в Европе.

И поскольку организация призвана определять, кто вредит экономике США больше, чем собственной, то уже давно внесла нашу страну в специальный отчет 301. Это так называемый список стран, не обеспечивающих надлежащую защиту прав интеллектуальной собственности.

Кроме того, существующий закон в Украине работал часто не в пользу авторов.

Проблема заключалась в монополизации рынка, как ни странно, двумя организациями. Они имели право распоряжаться деньгами, полученными от роялти, а как оказалось, работали только ради собственной выгоды.

То есть те средства, которые платили за использование песен, скажем, в ресторанах, или же торговых центрах, владельцы учреждений должны были платить сначала общественной организации коллективного управления авторскими правами. Уже потом она переводила определенную сумму авторам.

Однако, как говорится в частном расследовании члена УААСП и директора группы Антитела Сергея Усика, деятельностью организаций, которые должны были действовать в интересах авторов, руководили только их личные желания и теневые схемы отмывания денег.

Зачем нужен закон №5572

Как заявил глава УААСП и лидер рок-группы Друга Рика Валерий Харчишин, для большинства организаций, занимающихся управлением авторскими правами, это скорее бизнес.

Однако для себя музыкант ставит на первый план общественный долг, поскольку сам знает, как непросто начинать карьеру в творческой профессии и как еще труднее потом остаться в ней, не имея заработка. Потому и пытался сделать все, чтобы закон подписали.

Чтобы авторы в Украине понимали, что они защищены. Если его песня стала хитом, то он сейчас получит деньги и его потомки после его смерти будут обеспечены, — подчеркнул Харчишин.

Кроме того, начисления от роялти могут помочь музыкантам, когда концерты после постоянных карантинных изменений только отменяются, а чтобы удержаться на плаву, нужно откуда-то брать деньги на запись новых песен.

Что означает вступление в силу закона

Закон № 5572:

Отменяет результаты предыдущих конкурсов по аккредитации организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного оповещения, проведенных с многочисленными нарушениями. Разблокирует работу всех зарегистрированных организаций коллективного управления, которые могут собирать роялти в пределах своего каталога до момента определения новой аккредитованной ОКУ. Прекращает полномочия действующей аккредитационной комиссии и позволяет сформировать и утвердить новый состав. Перезапускает конкурс на определение аккредитованных ОКУ в сфере публичного исполнения и публичного оповещения.

Какие изменения предусматривает закон и чем это “грозит” обычным людям

Если вы не хотите получить права на воспроизведение в вашем заведении или на вашем мероприятии, то переживать пока не стоит. Даже если вы собираетесь это сделать — здесь тоже значительных изменений не предвидится.

Во-первых, благодаря закону будет создана система, позволяющая получать честное вознаграждение всем авторам или их потомкам. То есть предполагается автоматическое распределение средств между авторами или правопреемниками.

Кроме того, будет внедрена автоматизированная система идентификации произведений и формирования детальных отчетов об их использовании. Подразумевается, что за так называемое пиратство поймать кого-нибудь все же будет возможно. По крайней мере, сделать это будет легче, чем сейчас.

Однако следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 5572 о внесении изменений в закон Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав, регулирующий правила сбора и распределения роялти за использование музыки ресторанами, торговыми центрами, фестивалями, радиостанциями, телеканалами и пользователями.

Поэтому основное внимание сосредоточится на тех, кто будет пользоваться авторскими правами. Теперь представителям этих сфер необходимо получить лицензию для легального использования музыкального контента от организации коллективного управления, которых в Украине около 19.

Несмотря на это, закон поддержали такие музыкальные издательства, как Mozgi Entertainment, Vidlik, mamamusic, музыканты Катя Павленко, Тарас Тополя, Потап, Олег Михайлюта, группа KAZKA, поэт Юрий Рыбчинский и многие другие.

Кроме того, Валерий Харчишин и Тарас Тополя, являющийся вице-президентом Авторского совета УААСП, заручились поддержкой около 200 региональных радиостанций, сети радиохолдингов ТАВР медиа, УМХ, фестивалей Atlas Weekend, Файне місто, Захід фест, Бандерштат, Underhill, Bezviz, Таврійські ігри, Radioday, более 2000 ресторанов.

Что изменится для авторов и правообладателей

Теперь авторы могут выбрать одну из существующих зарегистрированных организаций коллективного управления и передать ей в управление авторские права, чтобы получать из них роялти (т.е. доход).

Через несколько месяцев состоится конкурс среди организаций. На нем определят тех, кто будет в дальнейшем заниматься этими вопросами, чтобы избежать путаницы, которой боялись противники закона.

Что означает подписание закона для индустрии

После подписания закона на своей странице представители УААСП сообщили, что наконец-то сфера роялти будет перезагружена и Министерство экономики начнет движение к построению прозрачной, понятной, справедливой системы сбора и распределения авторских денег.

Чтобы авторы и артисты получили возможность наконец-то почувствовать в карманах справедливо заработанные деньги.

Кроме того, целью закона было разблокирование деятельности организаций коллективного управления авторскими правами. Поскольку ранее избранные для подобной деятельности организации авторы и издатели, ОКУАСП и УЛАСП, по заявлениям представителей УААСП, делали это, только исходя из собственных интересов.

К тому же директор ОКУАСП и УЛАСП Александр Никин был задержан на попытке дать взятки за отсрочку законопроекта до голосования народному депутату Александру Санченко, который и является одним из инициаторов проекта.

Иногда кажется, что творческие люди сразу родились талантливыми и успешными. Однако практически у каждого известного человека был свой тернистый путь, на примере которого можно научиться справляться со своими проблемами.

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