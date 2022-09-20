Путешествия и вдохновение

Рош Га-шана — что это за праздник и почему именно в Украину приезжают хасиды

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 сентября 2022, 19:30
Рош га-Шана
Фото: Unsplash

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