Как празднуют Рождество христиане восточного обряда — личный опыт и семейные традиции

Рождество является одним из величайших религиозных праздников. Его празднуют христиане во всем мире, а у каждой семьи есть свои традиции.

По восточному обряду Рождество отмечают 7 января. Но одной из традиций празднования является Святвечер, который приходится на 6 января.

По этот день длится 40-дневный пост, а к ужину готовят 12 блюд на честь 12 апостолов.

Символизм на Рождество

Раньше хозяева застилали стол белой скатертью, под которую клали сено. Это символизировало рождение Иисуса Христа в конюшне на сене.

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Также на Святвечер делали Дидуха. Это сноп сена, который ставили в углу избы. Он символизировал дух покровителя рода. Сейчас почти невозможно найти такую ​​традицию в семьях. Хотя — зря.

Также 6 января принято садиться за стол с первой звездой, которая известила о рождении Христа, потому это и называется Святвечер.

Еще одной интересной традицией было подбрасывание кутьи к потолку. Чем больше кутьи останется на потолке, тем богаче будет год.

Вряд ли кто-то так сейчас делает из-за дорогостоящих ремонтов.

Блюда к Рождеству

Традиционно на Рождество готовили вареники, голубцы, блины, пампушки, постный борщ и т.д.

Блюда могли меняться по вкусу хозяйки дома, но обязательно на столе должны быть компот и кутья.

Кутья является главным и ритуальным блюдом, которое сочетает в себе пшеничную, ячменную или рисовую кашу, смешанную с изюмом, маком, медом и орехами.

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Личная история

Студентка киевского вуза Екатерина Руденко поделилась традициями празднования Рождества своей семьи.

Каждый год на Рождество мы собираемся всей своей семьей. Даже когда я переехала в Киев, эта традиция сохранилась.

— За неделю до этого праздника мы с мамой обсуждаем список блюд, которые будут на столе. За день или два до Рождества мы начинаем все готовить.

Екатерина говорит, что у нее многодетная семья, поэтому даже малышей привлекают к подготовке праздника. Они помогают нарезать овощи и фрукты и украшают домик.

В процессе приготовления блюд мы любим слушать рождественские песни, но поскольку моя семья чтит христианские ценности, то мы слушаем именно христианские рождественские песни.

Екатерина рассказывает, что каждый год они с мамой придумывают новые блюда, поэтому традиционных блюд нет.

Семейные традиции

Также девушка говорит, что совсем недавно в ее семье появилась традиция смотреть рождественские фильмы всей семьей в канун праздника.

— На следующее утро, в день самого Рождества, семьей собираемся и идем в церковь, где до 12:00 празднуем.

Когда возвращаемся домой и садимся за праздничный стол, отец вспоминает историю Рождества, опираясь на библейские тексты. А вечером мы принимаем колядников.

Коляда

Одной из важных и неизменных традиций Рождества является колядование.

Колядники заходят к разным хозяевам домой и в своих песнях прославляют рождение Иисуса Христа. Часто могут носить с собой звезду, символизирующую именно Вифлеемскую звезду, ознаменовавшую рождение Иисуса.

Мы очень любим принимать колядников и готовить для них гостинцы, — рассказывает Екатерина.

Напомним, в этом году Православная Церковь Украины разрешила верующим отмечать Рождество 25 декабря по западному обряду. Читай, когда правильно отмечать Рождество Христово.