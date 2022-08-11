Рождество Николая Чудотворца: яркие картинки и традиции праздника

Все знают о дне Николая Чудотворца, который отмечают 19 декабря. Однако с этим святым связана еще одна важная дата — 11 августа. В этот день христиане восточного обряда празднуют Рождество этого почитаемого народом святого.
В Рождество Николая Чудотворца 11 августа принято идти в церковь и молиться святому об исцелении от болезней, здоровье для себя и родных, а также простить о помощи по всем делам.
Во время войны можно попросить Николая и о скорейшей победе Украины и возвращении наших защитников домой. Ведь этот святой считается покровителем всех нуждающихся и невинно осужденных.
После посещения службы принято собирать всю семью за богатым столом — считается, что таким образом можно проявить уважение к святому и поблагодарить его за помощь.
Поздравляю с великим христианским праздником — Рождеством Николая Чудотворца. Пусть этот святой охраняет твой дом от зла и дарит благополучие. Николай слышит наши молитвы и наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!
***
В магический день Николая пусть сбываются все твои мечты, сказка становится действительностью, а чудеса ждут в самых неожиданных местах!
С Днем Чудотворца небесного, с Днем Святого Николая! Да сохранит тебя и твоих родных от всего зла и поселит любовь в ваших сердцах!
Если ты хочешь больше знать о церковных праздниках и постах в августе — советуем прочитать этот материал.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!