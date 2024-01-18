С чем пьют Егермейстер: лайфхаки по приготовлению вкусных и крепких коктейлей

Егермейстер — это известный травяной ликер. Напиток благодаря своему сбалансированному и мягкому вкусу уже давно стал культовым и популярным. С чем пьют Егермейстер и какие коктейли из него можно делать — читай в материале.
Важно отметить, что этот бальзам имеет крепость 35 градусов и производится путем мацерации трав и последующей выдержки в дубовых бочках. Он принадлежит к группе битеров — горько-сладких настоек. Его лучше употреблять после еды, ведь это может положительно влиять на процесс пищеварения.
Первоначально этот напиток был создан как лекарственное средство для улучшения пищеварения, а не для удовлетворения вкусовых рецепторов.
Первоначально этот напиток был создан как лекарственное средство для улучшения пищеварения, а не для удовлетворения вкусовых рецепторов.
Однако и в настоящее время его также рекомендуется употреблять после еды, как и другие сладкие алкогольные напитки.
Относительно того, как правильно пить Егермейстер, можно выделить три основных метода:
Этот способ идеально подходит для тех, кто предпочитает употреблять напитки в чистом виде. Бутылку с Егермейстером рекомендуется охлаждать в течение нескольких часов при температуре -18 градусов.
Затем нужно налить охлажденный бальзам в рюмки для водки, или, как их называют за границей, в шоты, предварительно также охладив их в морозильной камере.
Под влиянием низких температур ликер становится густым и тягучим, что позволяет полностью раскрыть его ценные вкусовые ноты. Шот с замороженным Егермейстером рекомендуется выпивать одним глотком после еды.
Ликер, доведенный до комнатной температуры, немного горчит, но в теплом виде он становится гораздо более ароматным и насыщенным, чем в холодном.
Около 40 мл такого напитка усиливают аппетит.
Около 40 мл такого напитка усиливают аппетит.
Употребление травяного Егермейстера в теплом виде часто практикуют по медицинским соображениям, в частности при простуде и переохлаждении.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Еще одним популярным алкогольным напитком является ром. Ранее мы рассказывали, какие есть коктейли с ромом.
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