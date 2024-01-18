С чем пьют Егермейстер: лайфхаки по приготовлению вкусных и крепких коктейлей

Егермейстер — это известный травяной ликер. Напиток благодаря своему сбалансированному и мягкому вкусу уже давно стал культовым и популярным. С чем пьют Егермейстер и какие коктейли из него можно делать — читай в материале.

Как правильно пить Jägermeister: основные моменты

Важно отметить, что этот бальзам имеет крепость 35 градусов и производится путем мацерации трав и последующей выдержки в дубовых бочках. Он принадлежит к группе битеров — горько-сладких настоек. Его лучше употреблять после еды, ведь это может положительно влиять на процесс пищеварения.

Первоначально этот напиток был создан как лекарственное средство для улучшения пищеварения, а не для удовлетворения вкусовых рецепторов.

Однако и в настоящее время его также рекомендуется употреблять после еды, как и другие сладкие алкогольные напитки.

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Как правильно пить Егермейстер: способы

Относительно того, как правильно пить Егермейстер, можно выделить три основных метода:

Классический (в виде охлажденного шота.) В теплом виде. В составе разных коктейлей.

С чем пьют Егермейстер: холодный шот

Этот способ идеально подходит для тех, кто предпочитает употреблять напитки в чистом виде. Бутылку с Егермейстером рекомендуется охлаждать в течение нескольких часов при температуре -18 градусов.

Затем нужно налить охлажденный бальзам в рюмки для водки, или, как их называют за границей, в шоты, предварительно также охладив их в морозильной камере.

Под влиянием низких температур ликер становится густым и тягучим, что позволяет полностью раскрыть его ценные вкусовые ноты. Шот с замороженным Егермейстером рекомендуется выпивать одним глотком после еды.

Теплый Егермейстер: как употреблять

Ликер, доведенный до комнатной температуры, немного горчит, но в теплом виде он становится гораздо более ароматным и насыщенным, чем в холодном.

Около 40 мл такого напитка усиливают аппетит.

Употребление травяного Егермейстера в теплом виде часто практикуют по медицинским соображениям, в частности при простуде и переохлаждении.

Коктейль на основе Jagermeister с апельсиновым соком: рецепт

Ингредиенты:

30 мл Егермейстера;

30 мл гренадина;

150 мл апельсинового сока.

Способ приготовления:

В высокий стакан добавь кубики льда. Налей ликер и апельсиновый сок, а затем добавь гренадин.

Коктейль Черная кровь с Егермейстером: рецепт

Ингредиенты:

20 мл Егермейстера;

50 мл ликера на основе вина;

25 мл спрайта.

Способ приготовления:

Добавь оба ликера в шейкер и сбей их со льдом. Перелей готовую смесь в бокал для коктейлей. Добавь туда лед и газировку.

Еще одним популярным алкогольным напитком является ром. Ранее мы рассказывали, какие есть коктейли с ромом.

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