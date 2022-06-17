Путешествия и вдохновение

Несокрушимые преемники Гиппократа — поздравляем с Днем медработника

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 июня 2022, 16:30
День медпрацівника
Фото: Pexels

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