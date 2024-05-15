С Днем семьи: искренние поздравления для тех, кому желаешь наилучшего

Как отблагодарить родных за то, что они есть в твоей жизни? За то, что дарят заботу, тепло; за ту маленькую вселенную, в которой уютно даже посреди жизненных бурь.
Поздравь родных с сегодняшним праздником — Международным днем семьи, расскажи им, как ты их любишь и ценишь, ведь праздник — хороший повод для теплой и искренне благодарности. Коротенькие поздравления с Днем семьи в прозе и стихах читай в нашем материале.
В Украине празднуют День семьи с недавних пор: только в прошлом году ему отдали именно эту дату — 15 мая. В мире отмечать Международный день семьи предложили в Организации Объединенных Наций еще в 1993 году. Теперь мы приобщаемся к европейской традиции чествования самых родных.
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Поздравляю с Международным днём семьи и от души желаю счастливой долгой семейной жизни. Пусть не будет для вашей семьи смутных времён и обид, глупых ссор и разочарований, пусть будет много радостных моментов и удач, весёлых праздников и счастливых улыбок.
Поздравляю с Международным днем семьи! Пусть у тебя дома будет тепло и уютно, пусть душа будет спокойна за родных и близких, пусть оправдаются хорошие ожидания! Пусть твоя семья станет неприступной крепостью для любых невзгод!
В День семьи желаю тебе полного взаимопонимания с родными. Понимайте друг друга даже без слов; с первой секунды, с первого взгляда. Любите, берегите, цените, уважайте друг друга! С праздником!
Поздравляю с Международным днём семьи и от души желаю жить дружно и счастливо, каждый день оберегая свой семейный очаг и наполняя сердца близких радостью, любовью, вдохновением. Долгих лет, крепкого здоровья и всего самого доброго твоей семье.
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Семья — наибольшее богатство, опора, тыл, поддержка, понимание. В Международный день семьи вспомни своих родных и близких, которые не рядом, позвони, напиши, поздравь теплым словом и снова порадуйся, что они у тебя есть. Ты можешь сделать это в виде смс с текстом поздравления с Днем семьи.
День семьи — особый праздник! Желаю, чтобы дом был полной чашей, чтобы в нём царили доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет во всём! А дома поселятся мир и уют. Терпения, счастья и сил бороться с любыми трудностями!
Поздравляю тебя с Международным днём семьи и желаю, чтобы в жизни не было ничего дороже твоей семьи, чтобы родные всегда были радостью твоей души и гордостью сердца, чтобы после утомительного рабочего дня тебя ждал дома уютный мирок семейной радости и счастья.
С Днем семьи! Пусть твои терпенье, мудрость и умение слышать другого помогут сохранить в этом мире самое главное — твою семью, близких и родных людей, и сделать детей счастливыми. Ведь это самое главное в жизни!
Нет ничего важнее семьи, любви и понимания! Пусть в твоем доме всегда царят мир, добро, теплота и счастье. Пусть каждое семейный праздник наполнит сердце яркими чувствами и эмоциями, а семья всегда будет главной поддержкой и опорой! С Международным днем семьи тебя!
Нет ничего семьи дороже,И спорить с этим смысла нет!Для стариков, для молодежиСемья — вот главный в жизни свет!
Только в семье тебе помогут,И только там тебя поймут,Укажут верную дорогуИ скажут правду, не солгут!
Свою семью всегда любите,Цените каждую деталь,Ее всем сердцем берегите,Как драгоценнейший хрусталь!
Я вас сердечно поздравляюС Международным днем семьи!В красивый праздник вам желаюЦенить тепло сердец родных.
Пусть будут мир и пониманье,Гармония в семье живет,А каждый новый день совместныйЛюбовь и радость вам несет.
Пускай сбываются желанья,Пусть будет счастлива семья.Добра, достатка и терпеньяЖелаю в этот праздник я!
Семья — это мамочка, папа,Семья — это радостный смех.Семья — это детства этапы,Семья — в жизнь дорога для всех.
Бабулечки, дедушки, внуки,Братишки, сестренки, Барбос…Семья — это теплые рукиИ краской измазанный нос.
Семья — это праздники, будни,Семья — когда счастья не счесть.Бывает, семья — это трудно,Но важно, когда она есть.
А в праздник семьи всенародныйЯ вас от души поздравляю.Обходит вас пусть непогода…Вам всем от души я желаю.
Надеемся, наши маленькие поздравления с Днем семьи помогут тебе выразить свои чувства и еще раз оценить, насколько важна семейная жизнь и взаимная любовь.
Раньше мы рассказывали тебе, как поздравить родных и друзей с днем рождения.
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