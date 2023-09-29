Важен возраст или рост? Когда ребенок может ездить на переднем сиденье в авто — что говорят ПДД

Иногда родители могут разрешать детям ездить на переднем сиденье. Но в правилах дорожного движения есть четкие ограничения по росту ребенка. Читай в нашем материале, когда можно ездить на переднем сиденье ребенку и что нужно знать.

С какого возраста можно ездить на переднем сиденье ребенку

Если водители нарушают правила дорожного движения, в лучшем случае — получают штраф. Перевозка детей на переднем сидении в Украине разрешена в случаях, когда рост ребенка от 145 см и выше. Если он ниже — сидеть может только на втором или третьем ряду в автокресле.

Детям с ростом 145 см уже не требуется автокресло. Они должны быть пристегнуты и могут ездить на переднем пассажирском сиденье.

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Кроме этого, дети от трех лет могут находиться на переднем сиденье только в специальном автокресле в направлении против движения авто. Дополнительное условие — отключение передней подушки безопасности.

За несоблюдение правил безопасной перевозки детей предусмотрен штраф — 510 грн за первый раз, повторное нарушение в течение года обойдется в 850 грн.

По старым правилам дорожного движения, ограничен был также возраст ребенка — 12 лет. Сейчас такого ограничения нет, главное условие — рост от 145 см.

Однако, если есть возможность, не стоит сразу пересаживать ребенка из автокресла на переднее пассажирское сиденье. Лучше отдавать предпочтение максимальной защите, возить ребенка на заднем пассажирском сиденье, он должен быть пристегнут.

Запомни, что перевозить пассажиров на руках, включая детей, запрещено.

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