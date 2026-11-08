Как пересадить замиокулькас — создаем идеальные условия для долларового дерева

Своей сдержанной и элегантной красотой замиокулькас способен оживить даже минималистичный интерьер. Чтобы растение чувствовало себя хорошо, время от времени ему нужна свежая почва. Как пересадить замиокулькас — читай советы в нашем материале.

Когда нужно пересаживать замиокулькас

Молодой замиокулькас пересаживают раз в год. Старшие кусты — реже, раз в 2-3 года. Но случается, что само растение сигнализирует о необходимости пересадки. Пересаживаем срочно, когда:

корневая система растения разрослась и горшок переполнен;

листья увядшие;

цветок остановился в росте;

почва слишком плотная или имеются трещины в горшке.

Лучшим временем для пересадки считается весна, когда растение активно идет в рост. Возможен вариант пересадки и летом.

А вот осенью и зимой, когда замиокулькас готовится к периоду покоя, или уже впал в него — беспокоить растение и вводить его в стресс пересадкой не слишком хорошо.

Как выбрать горшок для пересадки замиокулькаса

При выборе горшка ориентируемся на размеры корней: следующий горшок должен быть больше предыдущего на 2-3 см.

Не выбирай слишком большую емкость: корни будут активно развиваться, в то время как листья остановятся в росте.

Корневая система замиокулькаса очень сильна и может повредить контейнер, изготовленный из некачественного пластика, хрупкой керамики или стекла. Поэтому лучше выбрать глиняный горшок с толстыми стенками.

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Пригодится обычная универсальная почва, которую можно немного разрыхлить, добавив керамзит, песок и перлит. Их смешивают с землей в пропорции 1:3.

Если делаешь почву сам, возьми песка и торфа в равных долях, добавь дерновую землю и перегноя из листьев.

Как пересадить замиокулькас методом перевалки

На дно новой посадочной емкости положи дренажный слой и свежий грунт так, чтобы верхний уровень грунта был примерно на 2-3 см ниже края горшка после установки у него цветка. Аккуратно вынь растение из старого горшка. Проверь корни, чтобы на них не было гнили. Если обнаружил (-а), осторожно удали ее.

Клубни растения содержат достаточное количество влаги, и не такие уязвимые, как отходящие от них корни, они хрупкие и их просто повредить. Переноси растение в новый горшок аккуратно.

Пересадка замиокулькаса делением куста

Разделить куст возникает потребность, если он слишком сильно разросся, или растение болеет из-за тесноты корней, ему не хватает полезных веществ. В этом случае следует разделить куст на части. Как это сделать?

Осторожно вынь растение из старого горшка и максимально очисти корни от почвы. Для этого используй деревянную палочку. Обрежь все потемневшие и размякшие участки корней. Посыпь места срезов толченым углем, чтобы предотвратить возможное заражение. Оставь растение высыхать в течение 2-3 дней. Размести его в хорошо проветриваемом помещении в полутени. Стерилизуй старый горшок или возьми новый, меньшего размера. На дно горшка положи дренажный слой и небольшую порцию свежей почвы. Размести растение по центру и заполни корни субстратом. Уплотни грунт, постукивая по стенкам горшка, но осторожно, чтобы не повредить корни. Убедись, что клубни находятся на поверхности почвы примерно на 2-3 см ниже края горшка. Поставь растение в полутени на защищенном от сквозняков месте.

Как пересадить замиокулькас, если корни поражены гнилью

Если корни болеют, но остались не загнившие корневые клубни, пересади их в почву, предназначенную для кактусов:

Очисти клубни от остатков почвы и осторожно промой их в слабом растворе марганцовки. Дай клубням высохнуть. удали загнившие корни и отрежь поврежденную часть клубня. Срезы присыпь золой. Обработай надземную часть растения с помощью средств, таких как фундазол. Они не допустят развития инфекции. Продезинфицируй емкость, в которую садишь клубень, и замени почву кактусовой. Дальше пересаживай, как обычно.

В целом уход за замиокулькасом достаточно прост: поливай, когда почва высыхает наполовину, не допускай его заболачивания. А зимой вообще делай полив редко: когда земля в горшке полностью просохнет. Береги растение от сквозняков, помни, что его родиной является жаркая Африка, так что солнце он обожает.

При правильной пересадке и уходе растение будет радовать тебя долгие годы.

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