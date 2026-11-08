Стиль жизни Садоводство и огород

Как укрыть инжир на зиму: правила подготовки к первым морозам

Анна Голишевская, редактор сайта 08 ноября 2026, 10:30 3 мин.
Как укрыть инжир на зиму
Фото Pexels

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