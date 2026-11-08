Как укрыть инжир на зиму: правила подготовки к первым морозам

Главное условие для успешного выращивания инжира — правильная агротехника, в частности, и укрытие на зиму. Ведь если в твоем регионе зима достаточно холодная, дерево не сможет нормально пережить морозы. Как укрыть инжир на зиму и что для этого нужно — читай в материале.

Как укрыть инжир на зиму и зачем это делать

В тех регионах, где зима теплая, достаточно будет утепления корневой системы опилками, торфом, то есть мульчирования прикорневого круга.

Но в зонах с холодным климатом нужно позаботиться об хорошем укрытии для всего дерева.

Неморозостойкие сорта плохо переносят понижение температуры до -14С. Наименьшая проблема, с которой может столкнуться неукрытое дерево — это снижение урожайности.

Зимовка инжира: когда укрывать фиговое дерево

Его укрывают перед тем, как наступят стабильные холода. Но слишком рано делать этого нельзя. Если провести работы раньше положенного срока, когда за окном еще тепло, могут развиться многочисленные грибки и гниль. Поэтому лучше дождись первых заморозков.

Когда температура сможет стабильно держатся на уровне +2С днем, можно браться за укрытие инжира.

Когда ты увидишь одревеснение его годичных приростов и активный сброс листвы, — это и будет идеальным знаком для укрывания. Обычно такой период наступает после сбора всего урожая. В эту пору нужно следить за растением, осматривая и анализируя его состояние.

Способ укрытия инжира на зиму и этапы подготовки

После сбора урожая подготавливай инжир к зимовке таким методом:

Поливай куст меньше. Поливать его можно в период после уборки урожая до полного укрытия только изредка, если стоит сухая и жаркая погода. Не подкармливай дерево слишком часто. Можно использовать лишь калийные удобрения — сульфат калия (по 15-20 г под дерево). Внесение калийных удобрений в эту пору позволит быстрее вызреть древесине и лучше перенести зиму. Проведи обрезку. Побеги укороти таким образом, чтобы их можно было без труда пригнуть к земле для укрытия. При укрытии пригибают растение к земле. Делать это нужно аккуратно, в несколько этапов. Лучше растянуть период пригибания побегов к земле на неделю, чтобы они именно пригнулись к земле, а не сломались. Закрепить побеги можно деревянными скобами или утяжелить деревянными досками, чтобы они не распрямились.

Как укрыть инжир на зиму: простой способ

Присыпание почвой называют быстрым и простым способом укрывания инжира на зиму. Для этого воспользуйся пошаговой инструкцией:

Низко пригни побеги к поверхности почвы, в идеале — до лежачего положения. После этого возьми рыхлую и сухую почву и насыпь ее на побеги. Слой почвы может быть толщиной в 5–6 сантиметров. Поверх слоя почвы для дополнительного утепления положи слой опавшей листвы или соломы, его нужно сделать толщиной порядка 12–15 сантиметров. Можно сделать надежное утепление, чередуя несколько слоев — почву, листья или солому, затем — снова почву, листья или солому.

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