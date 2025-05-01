Когда сажать огурцы в мае 2025: благоприятные и запретные даты

Планируешь посадить в мае огурцы, но не знаешь, какие лучшие даты для щедрого урожая? Ориентируйся по лунному календарю — огурцы, как и другие овощи, имеют в нем свои особенные дни посадки. Когда в мае 2025 года сажать огурцы — читай в нашем материале.

В мае обычно в открытую почву высаживают уже готовую рассаду — выращенные из нее огурчики быстро пойдут в рост, будут сильными и вскоре порадуют тебя первыми хрустящими плодами.

Но и если ты планируешь выращивать огурцы из семян сразу в открытом грунте, май — самое время для посадки, ведь земля уже хорошо прогрелась.

Конечно, влияние лунного календаря на интенсивность роста огурцов и количество плодов научно не доказано, но если тебе так будет спокойнее за урожай, почему бы не соблюсти такой ритуал садоводства? В выращивании огорода все способы великолепны!

Когда сажать огурцы в мае 2025 года по лунному календарю

Луна имеет четыре активные фазы, две из которых продуктивны для урожая, а две других — нет. В фазе растущей Луны лучше всего разрастается верхняя, наземная часть растения.

А вот в фазе между полнолунием и новолунием в рост лучше идут корни.

На новолуние и полнолуние лучше воздержаться от любых посадок. Держи лунный посевной календарь на май 2025 года по всем культурам.

По лунному посевному календарю на май 2025 года, лучшими датами для посадки огурцов будут 1-5 мая, 24-31 мая.

А в целом все действия, связанные с растениями, лучше проводить на растущую Луну.

Категорически запрещено высаживать огурцы в дни полнолуния и новолуния. Нельзя сажать на новолуние — 6-14 мая 2025 года и на полнолуние — 15-23 мая 2025 года.

А вот о том, как правильно сеять огурцы, какой температуры дождаться, чтобы посеять их в открытый грунт, можешь почитать в другом нашем материале.

При какой температуре сажать огурцы в мае

Конечно, в посадке огурцов учитывать нужно не только лунный календарь, но и температуры! В 2025 году начало мая окажется довольно прохладным для большинства регионов Украины.

Оптимальной температурой воздуха для высадки огурцов является 15 градусов тепла. Важно, что ночью уже не должно быть заморозков, ведь огурцы очень чувствительны к ним. К таким стойким температурам воздух в мае прогревается ближе к середине и концу месяца. Поэтому оптимальными датами для высадки огурцов в 2025 году будет 5 мая или с 24.05.2025.

В южных и восточных областях страны сажать огурцы можно уже в начале мая, а в других регионах лучше выждать до середины и конца месяца.

Как сажать огурцы на рассаду семенами: полезные советы

Если ты сажаешь огурцы в мае в открытый грунт семенами, прорасти их:

разведи марганцовку с водой до появления розового цвета;

опусти в раствор семена, подожди полчаса;

прямой теплой проточной водой;

разложи на блюдце мокрую салфетку или марлю;

равномерно разложи на ней семена;

поставь блюдце в теплое место.

Через несколько дней твои семена “проклюнутся” и будут готовы к посадке.

А если ты хочешь посадить огурцы в открытый грунт семенами и быть уверенным (-ой), что они не замерзнут от случайных майских заморозков, воспользуйся оригинальным способом посадки под пластиковые бутылки.

Раньше мы писали, что положить в лунку при посадке огурцов: советы для разных типов почв и экологические удобрения для улучшения урожая.

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