Можно ли сажать чеснок после помидоров: риски и возможные решения

На огороде не всегда достаточно места для того, чтобы выращивать все, что пожелаешь. Когда твой земельный участок достаточно скромный, приходится выбирать, что сажать и где, поскольку не все культуры можно ежегодно высаживать на одном месте или после определенных предшественников.

Сегодня в нашем материале мы расскажем, можно ли сажать чеснок после помидоров.

Можно ли сажать озимый чеснок после помидоров

Помидоры в большинстве своем собирают в августе, после этого грядки освобождаются и их можно засадить на зиму другими культурами, например озимым чесноком. Но существует убеждение, что это не очень хорошая замена по нескольким причинам.

Во-первых, томаты способны ощутимо истощить землю, если они годами растут на одном месте. Поэтому чеснок может в конце концов иметь маленькие, мелкие головки.

Во-вторых, помидорам подходит более кислая почва, а чесноку, наоборот, более нейтральна.

Также владельцев огородов беспокоит вероятность заражения нового растения болезнями, от которых страдало предыдущее растение.

Помидоры не являются хорошими предшественниками для озимого чеснока, однако грядку после них все же можно занять при правильной подготовке почвы.

Как подготовить почву для посадки чеснока после помидор

Рекомендуется после уборки томатной грядки засеять освободившееся место сидератами. К моменту высадки следующей культуры сидераты можно будет скосить и оставить в качестве мульчи.

Сидераты выращивают с целью улучшения качества почвы, поскольку эти растения могут обогатить землю питательными веществами, а также разрыхлить ее своими корнями.

Ранее мы рассказывали, какие сидераты нужно сеять осенью для восстановления почвы.

Если земля после томатов истощена, кроме посадки сидератов, следует также внести двойную порцию компоста или перепревшего перегноя.

Также рекомендуем проверить pH почвы, поскольку чесноку нужен слабокислый или нейтральный — 6,0-7,0.

Если почва закисла, на один квадратный метр грядки следует внести до двух стаканов древесной золы. Также можно обработать участок доломитовой мукой в ​​соответствии с инструкцией производителя.

Перед посадкой новой культуры убери с грядки все остатки ее предшественника, так ты сможешь минимизировать возможные очаги инфекции.

Ранее мы рассказывали, как и когда сажать чеснок на зиму для лучшего урожая.

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