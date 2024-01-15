Сальные нити — что это такое и стоит ли с ними бороться

На жирной или комбинированной коже с расширенными порами, очень часто заметны “черные” пятнышки, которые так и просятся, чтобы их выдавили. Однако на самом деле это совершенно безвредные образования, называемые сальными нитями. Простые и действенные способы, как избавиться от сальных нитей и очистить поры — читай в нашем материале.

Как убрать сальные нити

Сальные нити образованы кожным салом, которое заполняет поры. Это часть структуры волосяного фолликула, по существу “канал”, помогающий кожному салу попасть на поверхность кожи. Функция последнего — защита кожи от высыхания. Черный цвет обусловлен тем, что кожное сало при контакте с воздухом окисляется и приобретает черный цвет. Это не скопление грязи, как многие считают.

Не следует путать сальные нити с черными пятнышками — угрями. Угри еще называют открытыми комедонами. С ними нужно бороться в первую очередь.

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Различия между открытыми комедонами и сальными нитями

Комедоны (угри):

больше по размеру;

более темный цвет по сравнению с сальными нитями;

плотные;

плотные; выпуклая поверхность.

Сальные нити:

светлые;

небольшие по размеру;

при попытке выдавить вылезает белая, тоненькая “ниточка”.

Как очистить поры от сальных нитей на коже

Увеличенная пористость кожи имеет три причины:

Неправильный уход за кожей. Неправильное питание. Изменение гормонального фона.

Но основная причина и наиболее распространенная — это все-таки первая — неправильный уход за кожей.

С сальными нитями бороться не нужно, но если тебя беспокоит то, что они заметны на коже, можно попытаться уменьшить их видимость, правильно очищая лицо, а также подобрав сужающие поры косметические средства. Прежде всего, это адекватная очистка, чтобы не допустить, чтобы сальные нити превратились в открытые комедоны из-за отсутствия ухода.

Ни в коем случае нельзя выдавливать сальные нити.

При этом нужно соблюдать осторожность и не переборщить со стремлением максимально обезжирить кожу: чем сильнее ты пытаешься убрать “лишний” жир, тем активнее сальные железы его будут производить, чтобы восстановить защитный слой.

Очистка должна быть эффективной, но все же мягкой: подберите средства, специально разработанные для жирной и комбинированной кожи, не имеющие агрессивного подсушивания.

Также не забывать об увлажнении. Это нужно для того, чтобы кожа не начала производить слишком много кожного сала.

Как бороться с сальными нитями — видео

Чтобы подобрать правильный уход за кожей для сужения пор, рекомендуем посоветоваться с косметологом.

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