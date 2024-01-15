Сальные нити — что это такое и стоит ли с ними бороться

На жирной или комбинированной коже с расширенными порами, очень часто заметны “черные” пятнышки, которые так и просятся, чтобы их выдавили. Однако на самом деле это совершенно безвредные образования, называемые сальными нитями. Простые и действенные способы, как избавиться от сальных нитей и очистить поры — читай в нашем материале.
Сальные нити образованы кожным салом, которое заполняет поры. Это часть структуры волосяного фолликула, по существу “канал”, помогающий кожному салу попасть на поверхность кожи. Функция последнего — защита кожи от высыхания. Черный цвет обусловлен тем, что кожное сало при контакте с воздухом окисляется и приобретает черный цвет. Это не скопление грязи, как многие считают.
Не следует путать сальные нити с черными пятнышками — угрями. Угри еще называют открытыми комедонами. С ними нужно бороться в первую очередь.
Комедоны (угри):
Сальные нити:
Увеличенная пористость кожи имеет три причины:
Но основная причина и наиболее распространенная — это все-таки первая — неправильный уход за кожей.
С сальными нитями бороться не нужно, но если тебя беспокоит то, что они заметны на коже, можно попытаться уменьшить их видимость, правильно очищая лицо, а также подобрав сужающие поры косметические средства. Прежде всего, это адекватная очистка, чтобы не допустить, чтобы сальные нити превратились в открытые комедоны из-за отсутствия ухода.
Ни в коем случае нельзя выдавливать сальные нити.
Ни в коем случае нельзя выдавливать сальные нити.
При этом нужно соблюдать осторожность и не переборщить со стремлением максимально обезжирить кожу: чем сильнее ты пытаешься убрать “лишний” жир, тем активнее сальные железы его будут производить, чтобы восстановить защитный слой.
Очистка должна быть эффективной, но все же мягкой: подберите средства, специально разработанные для жирной и комбинированной кожи, не имеющие агрессивного подсушивания.
Также не забывать об увлажнении. Это нужно для того, чтобы кожа не начала производить слишком много кожного сала.
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Допис, поширений Косметолог • Масаж • Пілінг • Електроепіляція • Тейпування (@cosmetology.secrets)
Чтобы подобрать правильный уход за кожей для сужения пор, рекомендуем посоветоваться с косметологом.
Чтобы подобрать правильный уход за кожей для сужения пор, рекомендуем посоветоваться с косметологом.
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