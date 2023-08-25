Сегодня не вышло? Выйдет завтра! Лунный календарь удачных дней на сентябрь 2023 — подробно

Нравится нам или нет, а человек очень зависим от природы. Наша удача может резко изменить курс в противоположную сторону в зависимости от фаз Луны.

Так, даже хорошо подготовленного человека может постичь провал, а в другой день его экспромт или импровизацию будет ждать успех. Это касается не только выступлений или бытовых дел, фазы Луны влияют на отношения и финансы, работу и даже творчество.

Но люди придумали, как обратить влияние природы в свою пользу. Достаточно планировать все важное на удачные дни, а в неблагоприятные даты быть начеку. В материале ты узнаешь, какие же удачные дни будут в сентябре 2023 года.

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Фазы Луны в сентябре 2023

Убывающая луна: 1-14 сентября.

Новолуние: 15 сентября.

Растущая Луна: 16-28 сентября.

Полнолуние: 29 сентября.

Убывающая луна: 30 сентября.

По фазам Луны определяют и то, когда нам будет везти, а когда лучше не испытывать свою удачу. В материале мы подготовили список таких дат, а также описали, чем лучше заниматься в благоприятные дни.

Лунный календарь удачных дней на сентябрь 2023

Благоприятные дни: 7, 11, 20, 21, 26, 29 сентября.

Неблагоприятные дни: 13, 20, 23, 28 сентября.

Удачные дни в сентябре 2023 — подробное описание

Сентябрь 2023 года будет скорее нейтральным. Но все же будут дни, когда все дела закончатся успехом, победой и наслаждением. Детальнее о каждом благоприятном дне сентября — дальше.

7 сентября

7 сентября хороший день не только потому, что дети уже неделю будут ходить в школу. Он будет удачным для тех, кто хочет побыть наедине с собой, заняться любимым хобби или просто отдохнуть — сегодня это точно удастся.

Кроме того, говорят, в этот день кофе с корицей действует с двойной силой. Это прекрасный повод выйти на прогулку и насладиться временем с собой.

11 сентября

Луна продолжает спадать, а значит, время провести очищение пространства, чтобы подготовить место для чего-то нового в своей жизни.

Речь идет не только об уборке шкафа, возможно тебе давно не хватало нового занятия, хобби или даже привычек. Сегодня Луна поможет настроиться на внутренние волны и понять, что давно мешает, а чего не хватает.

20 сентября

Луна набирает силы, а мы набираемся решимости и энергии. В этот день можно не бояться проявить себя на работе или в бизнесе. Идеи будут удачными, а принятые решения приведут к хорошему результату.

Более того, в этот день будет легко удаваться обучение. Даже если речь идет о готовке по новому рецепту.

21 сентября

В этот день можно уделить время тому, чтобы помечтать. Ведь мечты обладают свойством превращаться в реальность.

Можно поехать на любимое место на маленький отдых, купить вкусную еду или любимый напиток и не сдерживать себя в своих желаниях. А лунная энергия поможет воплотить это в реальность.

26 сентября

Луна этого дня придаст тебе сил решиться на что-то, чего ты раньше не делал(-а), но всегда хотел(-а). Это может быть экстремальный вид спорта, запись на урок танцев или пения, неожиданное знакомство и т.д.

29 сентября

Полнолуние — сильный день, чтобы заняться делами, до которых никак не доходили руки. Даже если они неприятны или тяжелы, Луна поможет со всем справиться и войти в новый цикл без лишних тяжестей.

Также это отличный день для творчества, ведь многие будут чувствовать рвение и энергию на создание чего-то прекрасного.

Каким бы ни был день, после каждого нужно хорошо отдохнуть, чтобы восстановиться и набраться сил на новые свершения. Мы подготовили для тебя перечень активностей, после которых ты будешь наполнен(-а) ресурсом.

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